Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malulü hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayımladı.

TRT Haber'in aktardığına göre, yayımlanan genelge ile sağlık çalışanları vazife malulü sayılacak. Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak. Aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.

Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanları vazife malulü sayılacak. https://t.co/RX7C9RFwtw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 18, 2020

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