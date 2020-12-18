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    Erdoğan: Koronavirüs belasıyla iç içeyiz, işi gevşek tutmamalıyız

    © AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
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    Kovid-19 salgını sürecinde 'çok hassas, çok dikkatli olmaya mecburuz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce malum koronavirüs belasıyla iç içeyiz. İşi gevşek tutmamalıyız. Malum bazı tedbirler aldık, alıyoruz ve alacağız" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Ardından cami içerisindeki cemaate seslenen Erdoğan, "Cumanız mübarek olsun ve Rabbim nice cumalara bizleri sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde kavuştursun" dedi.

    Erdoğan, "Her şeyden önce malum koronavirüs belasıyla iç içeyiz. Birçok yakınlarımız ebedi aleme göç etti. Birçok kardeşlerimiz şu anda hasta yatağında. Rabbimden temennimiz ümmet-i Muhammed'in dertlilerine deva, hastalarına şifa eylesin" diye konuştu.

    'Bazı tedbirler aldık, alıyoruz ve alacağız'

    Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Tabii özellikle bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok hassas, çok dikkatli olmaya mecburuz. İşi gevşek tutmamalıyız. Malum bazı tedbirler aldık, alıyoruz ve alacağız. Bu tedbirleri alışımızın tek sebebi Müslümanlar olarak bu süreci hayırlısıyla sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde atlatmaktır. Onun için de üç tane başlık ifade ediyoruz malum. Temizlik, sosyal mesafe dediğimiz olay ve buna da çok çok dikkat etmemiz lazım. Bununla birlikte de özellikle maskelerimizi ihmal etmememiz lazım ki, en önemlisi de maske. Çünkü, bu virüs denilen belanın vücutlarımıza girip girmemesini onunla engelleme şansımız var."

    Kovid-19'la ilgili belediyelerin aldığı tedbirlere de değinen Erdoğan, "Ücretsiz olarak maskeleri zaten belediyelerimiz dağıtıyorlar. Bu konuda da çok hassas olmamız lazım. Evlerimizde bu hassasiyeti göstermemiz lazım. Özellikle hafta sonları sokağa çıkma yasağımız var. Şimdi gelen yılbaşında perşembe akşamı da, cuma, cumartesi, pazartesi sabah 05.00'e kadar malum sokağa çıkma yasağımız var. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi Rabbim daim eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Cuma namazı, Çamlıca Camii, Temizlik, Sosyal mesafe, Maske, Sokağa çıkma kısıtlaması, Koronavirüs, Recep Tayyip Erdoğan
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