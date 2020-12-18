Samsun Valisi Dağlı'dan koronavirüs uyarısı: Harakiri yapmak gibi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyon ekiplerini kuvvetlendirdiklerini belirterek, ''Filyasyon ekiplerimiz geçenlerde bir kına gecesine rastladılar. Yoğun bir ortamda kına gecesi yapıldığını gördük. Artık bunları yapmamamız lazım. Kendi kendimize harakiri yapmak gibi bir şey artık bu olaylar" dedi.

Koronavirüs vaka sayısının geçtiğimiz haftalarda yüzde 100 artış oranına ulaşan Samsun'da alınan yoğun tedbirler etkisini gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde kentteki vaka sayısında yüzde 20 azalma yaşandığını, hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 81 olduğunu, sahada ise 347 filyasyon ekibinin bulunduğunu açıkladı.

Samsun Valisiise tedbirlerin uygulanmaya devam ettiğini ve vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Mutlaka iyileşme az da olsa var ama bu hemen bir günde olan bir olay değil. Tamamen bize bağlı. Samsunlu vatandaşlarımıza bağlı, kurullara ne kadar riayet edersek bu zamanı daha da öne çekebiliriz. Aksi takdirde zaman daha da uzamış olur. Yoğun bakım ünitelerimizde günlük ihtiyacı karşılayabiliyoruz. Biz o anda olmasa bile gün içerisinde yoğun bakıma yatırıyoruz."

Vali Dağlı, filyasyon ekiplerini kuvvetlendirdiklerini belirterek, "Karantinada olması gerekenleri evlerine gidip kontrol ediyoruz. Evlerinde yoksa tespitlerini yapıyoruz. Eğer yoklarsa kişiyi Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na yerleştiriyoruz. Şu anda yurdumuzda 50'nin üzerinde vatandaşımız var misafir ettiğimiz. Filyasyon ekiplerimiz geçenlerde bir kına gecesine rastladılar. Yoğun bir ortamda kına gecesi yapıldığını gördük, fotoğraflarda vardı. Artık bunları yapmamamız lazım. Kendi kendimize harakiri yapmak gibi bir şey artık bu olaylar. Daha bilinçli, duyarlı ve hassas olmamız lazım. Özellikle evlerdeki toplanmaları kalabalık ortamları kesinlikle oluşturmamamız gerekiyor" diye konuştu.