Bursa'daki sahte içki olayında yakalanan şüpheli: Askerlik arkadaşım anlatınca bu işe girdim

Bursa'da 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan sahte içki olayının ardından tutuklanan Uğur Kökkoparan'ın ifadesi ortaya çıktı. Kökkoparan'ın, "Bedelli askerlik sırasında tanıştığım askerlik arkadaşım sahte alkol olayını anlattı. Şubat ayında askerden gelince internet üzerinden dezenfektan şirketi kurdum ve sahte içki olayına girdim" dediği öğrenildi

Bursa´da 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan sahte içki operasyonu Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız sürüyor.

DHA'nın haberine göre, ölümlerin yaşandığı gün yapılan operasyonda Erhan Okumuşoğlu ile gözaltına alınıp, tutuklanan Uğur Kökkoparan'ın ifadesindeki detaylar ortaya çıktı.

Uğur Kökkoparan'ın ifadesinde, “Ben sigorta işiyle uğraşıyordum. Bedelli askerlik yaptım. Bu sırada bir asker arkadaşım sahte içki olayını anlattı. Kazancının büyük olduğunu söyledi. Şubat ayında askerden gelince hemen internet üzerinden dezenfektan şirketi kurdum. Sonrasında da internet üzerinden araştırma yaparak sipariş vermeye başladım” dediği öğrenildi.

'İşe girdikten sonra tek kapılı lüks bir otomobil satın aldı'

Öte yandan Uğur Kökkoparan'ın sahte içki olayına girdikten sonra tek yaşadığı bir eve taşındığı ve tek kapılı lüks bir otomobil satın aldığı bildirildi.