Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar kuru beklentisi düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2020 yılı aralık ayı 'Beklenti Anketi İstatistikleri'ni paylaştı.

Buna göre, cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7.89 TL iken, bu anket döneminde 7.77 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8.41 TL iken, bu anket döneminde 8.37 TL olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon beklentileri

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12.47 iken, bu anket döneminde yüzde 14.18 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.77 iken, bu anket döneminde yüzde 10.84'e yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9.20 ve yüzde 9.24 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Cari yıl sonu döviz kuru (doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7.89 TL iken, bu anket döneminde 7.77 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8.41 TL iken, bu anket döneminde 8.37 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde eksi 0.6 iken bu anket döneminde yüzde 0.5 olarak gerçekleşti. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4.0 iken, bu anket döneminde yüzde 3.8 olarak gerçekleşti.

Cari açık beklentisi 34 milyar dolar

Bir önceki anket döneminde 30.9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 22.1 milyar dolardan 22.4 milyar dolara yükseldi.