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    ' elektrik duası'

    DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu

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    DEDAŞ, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 'elektrik duası'na katılan köylüler hakkında ‘halkı DEDAŞ’a karşı kin ve düşmanlığa kışkırtma’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

    Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı 30 mahallede elektriklerin günde 12 saat boyunca kesilmesi nedeniyle seslerini duyurabilmek için 'elektrik duası'na çıkan 15 mahalle sakini hakkında ‘halkı DEDAŞ'a karşı kin ve düşmanlığa kışkırttığı’ iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

    ‘Amaç, hak arama özgürlüğünü bastırmak’

    DEDAŞ'ın elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusuyla bulunmasını Sözcü'ye değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal şunları dile getirdi:

    “Elektrikleri sürekli kesilen vatandaşlarımız elektrik duasına çıktığı için ‘halkı kin ve düşmanlığa kışkırttığı’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuşlar. Bu kişiler halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kin ve nefretle ilgili bir söylemleri yok halkla ilgili de bir açıklamaları yok. Sadece nasıl Diyanet yağmur duasına çıktıysa bu vatandaşlarımız da aynı şekilde sürekli elektrikleri kesildiği için mağdur oldukları için elektrik duasına çıkmışlar. DSİ kalkıp Diyanet hakkında suç duyurusunda bulunuyor mu? DEDAŞ'ın suç duyurusundaki mantık şu, halkı DEDAŞ'a karşı bu şekilde hak arama özgürlüğünü susturabilmek, bastırabilmek, korkutabilmek için Cumhuriyet Savcılığını araç olarak kullanıyorlar. Bir eylemin suç olabilmesi için baştan itibaren bir kastın olması gerekir."

    ‘Takipsizlik kararı verilmesini bekliyorum’

    Vatandaşlar hakkında yapılan suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlanmasını beklediğini belirten Tanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Elektrik kesintisi
    © REUTERS
    Elektrik kesintilerine tepki gösteren mahalleli, DEDAŞ personelini rehin aldı
    "Bu vatandaşlarımızın kastı sadece elektrik gelmesi için. Yoksa vatandaşların bir kesimini diğer kesimine karşı bir harekete geçsin eyleme geçsin kastıyla yapmıyor. Kastı hukuka uygun ve suç teşkil etmeyen bir unsur. Vatandaşın işlemediği bir suçu kovuşturma başlatması nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundukları için elektrik duasına çıkan vatandaşlara karşı şirket iftira suçu işliyor. Bu vatandaşlarımızla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’nın takipsizlik kararı vermesini bekliyorum. Ama siyasi nedenlerle eğer böyle bir dava açılırsa ben avukatlık cübbemi giyerek bu vatandaşlarımız için duruşmalarda bedelsiz olarak ve kamu hizmeti için avukatlıklarını yapacağım."

    Ne olmuştu?

    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aşağı Karıncalı Mahallesi'nde yaşan olayda, bir süredir Suruç'a bağlı 30 mahallede günde 12 saati bulan elektrik kesintileri nedeniyle çevre köylüler toplanarak elektrik duası yapmıştı.

    'İşimiz Allah'a kalmış, uzaktan eğitimi nasıl yapacağız'

    Elektrik faturası
    © AA
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    DEDAŞ'ın yetki alanındaki elektrik kesintileri sorunu çözülmeyince mahallenin ileri gelenlerinden Mustafa Tüzün, tarafından yapılan elektrik duasında, "Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aşağı Karıncalı Mahallesi'nde bu yaptığımız yağmur duası değil, yaptığımız elektrik duasıdır. Sabah saat 06.00'dan akşam saat 19.00'a kadar elektrikler kesik. İşimiz Allah'a kalmış. Uzaktan eğitimi nasıl yapacağız" ifadeleri yer almıştı.

    Erdoğan'a seslenmişlerdi

    Anka'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen mahalle sakinleri şunları söylemişti: "Güçlü devletimizin büyük liderine sesleniyorum. Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bize sahip çıksınlar. Sadece elektrik istiyoruz. Nereye gidelim?"

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    Etiketler:
    Mahmut Tanal, CHP, Yağmur duası, Suruç, Şanlıurfa, Dua, DEDAŞ
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