Ahmet Kural'a 12 bin lira para cezası

Üsküdar'da zincirleme trafik kazasına karışarak 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 'basit yargılama usulü' kapsamında hakkında dava açılan oyuncu Ahmet Kural, 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi, oyuncu Ahmet Kural hakkında 'bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianameyi kabul ederek, 7188 sayılı 'Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair' Kanun gereğince dosyada 'basit yargılama usulünün' uygulanmasına hükmetti.

Dosyanın taraflarına tebligat gönderen mahkeme, her iki tarafın beyan ve savunmalarını sunmalarının ardından, duruşma yapmaksızın dosya üzerinden davayı karara bağladı.

Ön inceleme tutanağı hazırlayan mahkeme, müşteki Nursen Kadayıfçıoğlu'nun suçtan zarar görme ihtimaline karşı davaya katılma talebini kabul etti. Müşteki avukatının basit yargılama usulünün uygulanmamasına yönelik talebini reddeden mahkeme, başka araştırılacak husus kalmadığından ön inceleme yargılamasına son vererek, davayı karara bağladı.

Kural karara itiraz ederse duruşma açılacak

Mahkeme bu kapsamda, sanık Kural'ın 'bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçunu işlediği sabit görüldüğünden 12 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Adli para cezasının 4 eşit taksitte ödenmesini kararlaştıran mahkeme, Kural'ın kusurunun nitelik ve ağırlığı ile müştekinin zararının giderilmediği hususlarını dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti. Mahkeme ayrıca Kural'ın sürücü belgesinin de 10 ay süreyle geri alınmasına karar verdi.

Kararın tebliğden itibaren 7 gün içinde tarafların itiraz haklarının bulunduğunu hatırlatan mahkeme hakimi, yasal süre içinde itiraz edildiği takdirde duruşma açılacağını, sanık tarafından karara itiraz edildiği ve yeniden mahkumiyet kararı verildiğinde ise cezada yapılan dörtte bir oranında indirimin de uygulanmayacağını ön inceleme tutanağına yazdırdı.

Ne olmuştu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kural'ın 19 Şubat'ta sevk ve idaresindeki araçla 01 Güney yol Altunizade ayrımından Ankara istikametine seyreden Berkay Yurtsever'in kullandığı araca çarptığı belirtilmişti.

İddianamede, Kural'ın daha sonra da Nursen Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı araca çarpmasıyla zincirleme trafik kazasının meydana geldiği, Kadayıfçıoğlu'nun kaza nedeniyle yaralanmasına neden olan Kural'dan şikayetçi olduğu kaydedilmişti.

Kaza sonrası yapılan ölçümde sanık Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, kaza tespit tutanağına göre de kazanın oluşumunda Kural'ın kusurlu olduğu ifade edilmişti. İddianamede, sanık Kural'ın 'bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.