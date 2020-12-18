Kayıt
17:08 18 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ahmet Kural

    Ahmet Kural'a 12 bin lira para cezası

    © Fotoğraf : DHA/ Cemal Yurttaş
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103883/73/1038837332_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_07a2ee64cdb2cdf253866eee7f77b0ca.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012181043429921-ahmet-kurala-12-bin-lira-para-cezasi/

    Üsküdar'da zincirleme trafik kazasına karışarak 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 'basit yargılama usulü' kapsamında hakkında dava açılan oyuncu Ahmet Kural, 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

    Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi, oyuncu Ahmet Kural hakkında 'bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianameyi kabul ederek, 7188 sayılı 'Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair' Kanun gereğince dosyada 'basit yargılama usulünün' uygulanmasına hükmetti.

    Dosyanın taraflarına tebligat gönderen mahkeme, her iki tarafın beyan ve savunmalarını sunmalarının ardından, duruşma yapmaksızın dosya üzerinden davayı karara bağladı.

    Ön inceleme tutanağı hazırlayan mahkeme, müşteki Nursen Kadayıfçıoğlu'nun suçtan zarar görme ihtimaline karşı davaya katılma talebini kabul etti. Müşteki avukatının basit yargılama usulünün uygulanmamasına yönelik talebini reddeden mahkeme, başka araştırılacak husus kalmadığından ön inceleme yargılamasına son vererek, davayı karara bağladı.

    Kural karara itiraz ederse duruşma açılacak 

    Mahkeme bu kapsamda, sanık Kural'ın 'bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçunu işlediği sabit görüldüğünden 12 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

    Adli para cezasının 4 eşit taksitte ödenmesini kararlaştıran mahkeme, Kural'ın kusurunun nitelik ve ağırlığı ile müştekinin zararının giderilmediği hususlarını dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti. Mahkeme ayrıca Kural'ın sürücü belgesinin de 10 ay süreyle geri alınmasına karar verdi.

    Kararın tebliğden itibaren 7 gün içinde tarafların itiraz haklarının bulunduğunu hatırlatan mahkeme hakimi, yasal süre içinde itiraz edildiği takdirde duruşma açılacağını, sanık tarafından karara itiraz edildiği ve yeniden mahkumiyet kararı verildiğinde ise cezada yapılan dörtte bir oranında indirimin de uygulanmayacağını ön inceleme tutanağına yazdırdı.

    Ne olmuştu?

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kural'ın 19 Şubat'ta sevk ve idaresindeki araçla 01 Güney yol Altunizade ayrımından Ankara istikametine seyreden Berkay Yurtsever'in kullandığı araca çarptığı belirtilmişti.

    İddianamede, Kural'ın daha sonra da Nursen Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı araca çarpmasıyla zincirleme trafik kazasının meydana geldiği, Kadayıfçıoğlu'nun kaza nedeniyle yaralanmasına neden olan Kural'dan şikayetçi olduğu kaydedilmişti. 

    Kaza sonrası yapılan ölçümde sanık Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, kaza tespit tutanağına göre de kazanın oluşumunda Kural'ın kusurlu olduğu ifade edilmişti. İddianamede, sanık Kural'ın 'bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

    Etiketler:
    Alkollü araç kullanımı, İddianame, Nursen Kadayıfçıoğlu, Berkay Yurtsever, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Para cezası, Trafik kazası, İstanbul, Üsküdar
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarihi kilise definecilerin insafına bırakıldı: Büyük tahribat fotoğraflara yansıdı
    Karikatür
    'TSK yaptırımlara cevap olarak Türkiye'deki Amerikan üslerine el koymalıdır'
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet