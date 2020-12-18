AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özel'in sözlerine tepki: Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' demek 5. kol faaliyetidir

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Dünyada en yüksek siyasi meşruiyete sahip siyasi liderlerin başında gelen Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyenler, zihinlerinin bağlı olduğu faşist adresi gösteriyorlar" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış" değerlendirmesinde bulunan Çelik, defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanına "diktatör" demenin 5. kol faaliyeti olduğunu ifade etti.

Türkiye düşmanı bütün odakların kara propoganda faaliyetinin merkezinde Cumhurbaşkanımıza diktatör demek var. Milli iradeye düşman bu faaliyeti iyi tanırız. Milletin desteğini alan her siyasetçiye diktatör der bunlar. — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 18, 2020

​

Türkiye düşmanı bütün odakların kara propaganda faaliyetinin merkezinde Cumhurbaşkanına "diktatör" demenin bulunduğunu belirten Çelik, "Milli iradeye düşman bu faaliyeti iyi tanırız. Milletin desteğini alan her siyasetçiye 'diktatör' der bunlar" değerlendirmesini yaptı.

Bugün Avrupa’nın faşistleri, aşırı sağcıları, İslam düşmanları, Türkiye düşmanları, Fetö’cüler ve PKK yanlıları Cumhurbaşkanımıza diktatör diyor. Milli iradeyle kavgalı olanlar da defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek faşizme hizmet sunuyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 18, 2020

​

Bu sözün ilk olarak Türkiye'deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı odaklarca dolaşıma sokulduğunu, arkasından milletin iradesini beğenmeyenler tarafından iç siyasette aynen kullanılmaya başlandığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bugün Avrupa'nın faşistleri, aşırı sağcıları, İslam düşmanları, Türkiye düşmanları, FETÖ'cüler ve PKK yanlıları Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyor. Milli iradeyle kavgalı olanlar da defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyerek faşizme hizmet sunuyor. Siyasi eleştiri başka şey, siyasi meşruiyete düşmanlık başka şeydir. Dünyada en yüksek siyasi meşruiyete sahip siyasi liderlerin başında gelen Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyenler, zihinlerinin bağlı olduğu faşist adresi gösteriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin millet iradesinin tecellisi ile seçilmiş Cumhurbaşkanını Nazi destekli birtakım Avrupa diktatörleriyle mukayese çabası, 5. kol faaliyetinin biz uzantısı olmaktan başka şey değildir. Bu yaklaşımlar Avrupa'nın üçüncü sınıf kara propaganda merkezlerine ait."

Bu yaklaşımın en başta millete saygısızlık olduğunu ifade eden Çelik, şu görüşlerini paylaştı:

"Dürüst seçimlerle ve tertemiz oylarla iktidara gelen ve sandıktan her zaman galip çıkan Cumhurbaşkanımıza yapılan benzetme, darbe dışı iktidar yüzü göremeyen CHP'nin anti-demokratik geleneğine de işaret etmektedir. CHP'li şahıs, yaptığı açıklamayla sandığı hedef almıştır, demokrasiyi hedef almıştır, milli iradeyi hedef almıştır. Bu, faşizmin saf halidir. Ülkemize düşman kara propaganda merkezlerinin günlük faaliyet raporu bunların iç siyaseti haline gelmiştir. Bunların Cumhurbaşkanımıza düşmanlığının milli iradeye düşmanlıktan olduğunu çok iyi biliyoruz. Aziz milletimizle beraber demokrasi mücadelemizi dışardaki faşistlere ve onların iç siyasetteki tercümanlarına karşı kararlılıkla sürdüreceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

CHP’li şahıs, yaptığı açıklamayla sandığı hedef almıştır, demokrasiyi hedef almıştır, milli iradeyi hedef almıştır. Bu, faşizmin saf halidir. Ülkemize düşman kara propoganda merkezlerinin günlük faaliyet raporu bunların iç siyaseti haline gelmiştir... — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 18, 2020

​