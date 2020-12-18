Kayıt
18:40 18 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Soylu: Göç aldığı için batan ülke yoktur

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 22
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/12/1043430408_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_ea7d5807f41db5dc030d03dede79c023.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012181043430438-soylu-goc-aldigi-icin-batan-ulke-yoktur/

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç aldığı için batmış, mahvolmuş fakirleşmiş bir ülke örneği dünyada olmadığını ifade ederek, "Bilakis; bugün ne yazık ki ırkçılığın pençesindeki Avrupa'nın ikinci dünya savaşı sonrasındaki gelişimi bir kısmı da Türk işçilerinin alın teri olan göçmen işgücü sayesindedir" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Göç Kurulu Toplantısı"na katıldı. Programın açılışında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kutlama videosu yayınlandı.

    Dünyanın acilen daha iyi bir yer haline gelmesi için yeni bir hayal kurması gerektiğini ifade eden Soylu, daha iyi ve daha adil bir geleceğin cazibesinin, hayatta kalma uğraşına boyun eğdiğini söyledi.

    Bir zamanlar, insan hakları beyannamesi ile övünen bir medeniyetin, bugün kendisi dışındaki bütün toplumları, kullanıp, atılabilir değersiz varlıklar olarak gördüğünü belirten Soylu, tarihi bir gerçeklik olan göçmenliğin ırkçı düşüncelerin esiri olan 21. yüzyıl Avrupası'nda, artık toplumsal bir tehdit olarak görüldüğünü kaydetti.

    Düne kadar insan hakları hassasiyetiyle övünen gelişmiş toplumlarda göçmenlerin, akıl almaz zulümlerle karşı karşıya kaldığını anlatan Soylu, "Ölüm, korku ve güvensizliği kullanan emperyalizm, seçkinler ve diğerleri şeklinde iki parçalı bir dünya kurguluyor." dedi.

    Türkiye'nin göçe kaynaklık eden neredeyse tüm coğrafyalara komşu olduğunu hatırlatan Soylu, sınır komşusu olmanın ötesinde, bu bölgelerle yoğun bir tarihi, kültürel ve dini bağ bulunduğunu, ciddi akrabalık ilişkileri olduğunu söyledi.

    Soylu, "Bir Fransız'ın askeri mezarlığında bir Halepli Fransız asker yoktur ama bizim Çanakkale şehitliğimizde Şamlı, Halepli evlatlar, aynı siperde şehit düştükleri Anadolu evlatlarıyla koyun koyuna yatar." diye konuştu.

    Soylu, şunları kaydetti:

    "Bu bölgedeki istikrarsızlığın, bizim için bir güvenlik sorunu olduğu; ülkemizin terörden çektiği acılar; uyuşturucu ticareti ve kaçakçılıktan uğradığımız zararın büyüklüğü; zaten huzurunuzda izaha muhtaç değildir. Göç, dünya tarihi boyunca vardır ancak, göç aldığı için batmış, mahvolmuş fakirleşmiş bir ülke örneği dünyada yoktur. Bilakis; bugün ne yazık ki ırkçılığın pençesindeki Avrupa'nın ikinci dünya savaşı sonrasındaki gelişimi, bir kısmı da Türk işçilerinin alın teri olan göçmen iş gücü sayesindedir.

    İnsanlar göçerken, gittikleri yere elbette bazı sorunlar getirebilirler, uyum güçlükleri yaşanabilir, ancak bunu bir felaket gibi göstermek, bunun üzerinden sosyal bir çatışma üretmeye çalışmak veya buna zemin hazırlayan söylemler üretmek, o insanları yaftalamak; içlerinde sanatçı, doktor, işçi, zanaatkar, anne, çocuk, yaşlı olan insanları, sırf ten renginden, sırf milliyetinden ya da sırf lisanından dolayı 'bizi esir almaya gelmiş asker' diye yaftalamak, ne vicdanlara sığar ne çağdaş insanın tanımına sığar ne de medeniyet kodlarımıza sığar. Bu, en masum tabiriyle faşişt ve kibirli bir anlayıştır. Dünyayı sadece madde üzerinden tanımlayan ve ona esir olanlar iyilik, merhamet, insanlık ve Allah'ın adaletini hesap edemezler."

    Türkiye'deki Suriyeliler

    Konuşmasında, Türkiye'de bulunan Suriyeliler ile ilgili eleştirilere de yanıt veren Soylu, bazı çevrelerin bu milletin insanlığını, kültürünü inancını ve değerlerini küçümsemek gibi bir alışkanlığı olduğunu belirtti. Soylu, "Üzüldüğüm şudur; birileri yaşlandıkça, televizyon kameralarını gördükçe, İstanbul’un cafcaflı hayatının büyüsüne kapıldıkça, gündem olma cazibesine kapıldıkça, annelerinin onlara tembihlerini, söylediklerini ve öğütlediklerini unutuyor." diye konuştu.

    18 Aralık'ın 2000 yılından itibaren "Uluslararası Göçmenler Günü" olarak kabul edildiğini hatırlatan Soylu, BM tarafından atılmış iyi niyetli bu adımın ne yazık ki bugün bir ironinin sembolü haline geldiğini söyledi.

    "Türk milleti ile gurur duyuyorum"

    Soylu, Türk milletinin feraseti, inancı, maneviyatı, kültürü ve Anadolu medeniyetinden, ayrıca Avrupa'nın aksine, sahip olduğu güçlü liderliğinden kaynaklanan motivasyonuyla, göç yönetiminde 21. yüzyılın insanlık adına yüz akı olmayı başardığını belirtti.

    Nobel ödülünü verenlerin, insanlık tarihi adına Türk milletinin yaptıklarını görmezden gelerek, kendi insanlıklarını zedelediklerini ifade eden Soylu, Türk milletiyle gurur duyduğunu söyledi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, tüm gündemi değiştirdiği gibi küresel göç üzerinde de etkili olduğunu belirten Soylu, "2019 yılında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 454 bin 662 idi. 2020 için de 500 binin altına inmez diye hep beraber tahmin ediyorduk. Ancak kovid sebebiyle bu sayı şu ana kadar 113 bin 865 oldu." bilgisini verdi.

    Göç meselesinin, hala ciddiyetini ve sürekliğini koruduğunu anlatan Soylu, bunu Frontex'in, Ege'deki hukuk dışı ve zalimce geri itmelerinden anladıklarını söyledi.

    21. yüzyılda medeniyetin turnusol kağıdının göç meselesi olduğunu ifade eden Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Göçün sıkıntıları var mı, elbette ki var. Gerek toplum gerekse bireyler üzerindeki oluşacak sorunları bertaraf ederek, göçü faydalı hale getirecek anahtar ise uyum ve entegrasyondur. Bu sebeple bir süredir bu faaliyetlere ağırlık verilmiştir.

    2018 Kasım-2020 Şubat dönemi boyunca yabancıların yoğun olduğu 25 ilde, toplam 26 uyum buluşması gerçekleştirilmiş, bu buluşmalarda 9 bin 500 yabancıya ve ev sahibi toplum üyesine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

    'Biz bize sohbetler' etkinlikleri kapsamında ise bugüne kadar 15 ilde yürütülen faaliyetlerde 5 bin 600 kişiye, yapılan 26 mahalle buluşmasıyla da 6 bin 700 kişiyle temasa geçilmiştir. Yabancılarla sıkça iletişime geçen müftülük ve il milli eğitim müdürlüğü personeline yönelik olarak sosyal uyum çalıştayları, 15 farklı ilde 16 adet gerçekleştirilmiş, bu çalıştaylar aracılığıyla da 5 bin 800 kişiye ulaşmıştır."

    Türk ve yabancı toplumdan kadınların ortak sorunlarına yönelik bilgilendirme yapılması ve yine iki toplumdan kadınların birlikte yaşam kültürü geliştirmelerine katkı sağlanması amacıyla 1250 kişilik katılımla "Yerelde Kadın Buluşmaları" yapıldığını anlatan Soylu, 2019 ve 2020'de başlayan ve Türkiye'deki yabancılar, kanaat önderleri, ev sahibi toplum üyesi, kamu personeli ve STK mensubu grupların katılımıyla sosyal uyum alanında toplam 108 etkinlik düzenlendiğine işaret etti.

    Türkiye, göçü yönetmeyi tercih etti

    Türkiye'nin medeni bir ülke olarak, göçle mücadele etmek yerine göçü yönetmeyi tercih ettiğini vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çünkü insanlık tarihi göçle başladı ve göçle de devam edecektir. Göçü kabullenen ve doğru yöneten ülkeler kazançlı çıkacaktır. Deve kuşu misali kafasını kuma gömenlerin ise bu hakikati idrak ettiklerinde, uğradıkları zararı telafi etmeleri, neredeyse imkansız olacaktır." diye konuştu.

    Türkiye'nin bu kapsamda doğru yolda olduğunu söyleyen Soylu, hiçbir fitne ve korku tohumuna itibar etmeden yoluna devam edeceğinivurguladı.

    Toplantı, Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

    Etiketler:
    Avrupa, Suriye, Göç, Süleyman Soylu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarihi kilise definecilerin insafına bırakıldı: Büyük tahribat fotoğraflara yansıdı
    Karikatür
    'TSK yaptırımlara cevap olarak Türkiye'deki Amerikan üslerine el koymalıdır'
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet