Akşener'den adaylık açıklaması: Türkiye’nin geleceğini kendi nefsim için zora sokmayacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "AKP ile ittifak yapmayız ama parlamenter sistem için masada oluruz. Bana hep sen aday mısın diye soruluyor. Her Türk vatandaşı gibi ben de hayal ederim, isterim. İddia sahibi herkes ister. Bir kez daha söylüyorum, ben Türkiye’nin geleceğini kendi nefsim için zora sokmayacağım" ifadelerini kullandı.