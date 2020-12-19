Adalet Bakanı Gül: Çocukların cinsel istismarı' nedeniyle cezaevinde 12 bin 942 hükümlü, 2 bin 550 tutuklu var

Adalet Bakanı Gül, ‘çocukların cinsel istismarı’ suçundan halen cezaevlerinde 12 bin 942 hükümlü ve 2 bin 550 tutuklunun bulunduğunu bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde son 5 yılda çocuğa cinsel istismardan cezaevinde olan kişi sayısını sormuştu.

Tanrıkulu’nun soru önergesini Oktay adına yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, mevzuatta çocuğun cinsel istismarına yönelik suçlarda yapılan artırımlardan bahsederek, 1 Ağustos 2019 itibariyle 12 bin 942 hükümlü ve 2 bin 550 tutuklunun bulunduğunu açıkladı.