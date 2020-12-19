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    2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başladı. Görüşmelere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşma yaptı.

    Oktay: Topluma destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aştı

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    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplumun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri mali tedbirlerin toplam tutarının 551 milyar lirayı aştığını bildirdi.

    Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2021 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına söz aldı.

    2021 yılı bütçesi ile hayata geçirdikleri Performans Esaslı Program Bütçe Sistemi'nin, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği öne çıkardığını ifade eden Oktay, bütçenin eğitimden sağlığa, ulaştırmadan tarıma, turizmden sanayiye ülkenin kalkınma hedeflerine ve gelecek vizyonuna uygun bir şekilde hazırlandığını vurguladı.

    Oktay, kamu hizmetinde öncelik kavramına objektif bir şekilde yaklaştıklarını; vatandaşların ihtiyaç duyduğu her şeye azami ve en nitelikli şekilde kaynak ayırmaya özen gösterdiklerini vurgulayarak, "2021 bütçesinden çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine 211,4 milyar lira, vatandaşımızın sağlığına 238 milyar lira, çiftçilerimize 42,4 milyar lira, sosyal yardımlara 81,2 milyar lira, reel kesim desteklerine 50,6 milyar lira, emeklilerimizin bayram ikramiyeleri için 22,7 milyar lira, başta esnafımız olmak üzere vatandaşlarımızın kredi kullanımını desteklemek için 9,3 milyar lira pay ayırdık." diye konuştu.

    2021 yılı bütçesinin, "sosyal adaleti artırmanın bütçesi" olduğunu kaydeden Oktay, bu kapsamda ödeme gücü olmayanların prim giderleri için 16 milyar lira, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2,1 milyar lira, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na gelirden ayrılan pay için yaklaşık 11 milyar lira tahsis ettiklerini bildirdi.

    Fuat Oktay, 2021 yılı bütçesinin dezavantajlı ve özel ihtimam gerektiren tüm kesimlere destek olacağına da vurgu yaparak, "Bu kapsamda 65 yaş üstü yaşlı aylıkları ile engelli ve engelli yakınlarına bağlanan aylıklar için 12,7 milyar lira, engelli evde bakım desteği için 10,6 milyar lira ve doğum yardımı için 554 milyon lira kaynak ayırdık. 'Bu bütçede emekli, esnaf nerede?' diyorsunuz ya işte size cevabı. Esnaf da çitçi de emekli de burada. 'Bu bütçe kimin bütçesi?' sorusunun cevabı da bu saydıklarımın içerisinde. Görmek istemezseniz de görecek göz yoksa da bakarsınız görmezseniz de ona da bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Vatandaşımız, milletimiz görmekte. Bütçede temel önceliğimiz toplanan gelirlerin vatandaşa hizmet odaklı bir anlayışla, adaletli şekilde ayrılmasıdır." ifadelerini kullandı.

    'Hem iğneyi hem çuvaldızı başkasına batırmaya alışmışsınız'

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bugüne kadar hayata geçirdikleri hukuki ve idari düzenlemelerle toplumsal yaşamın her alanında güçlendirmeye gayret ettikleri kadınların da bu bütçede özellikle gözetildiğini ifade ederek, 2021 bütçesini hazırlarken "Kadının Güçlendirilmesi" programı oluşturarak doğrudan kadınlara ayrılan kaynağın bütçede görünür hale gelmesini sağladıklarını vurguladı.

    Bu kapsamda sadece kadının güçlendirilmesine ayrılan bütçeyi 2021 yılında yüzde 19,8 artırdıklarını anlatan Oktay, şunları kaydetti:

    "Kadın haklarını sahiplenip lafa gelince, sözüm ona mangalda kül bırakmayanlar, bu konuda birazcık samimilerse kadın konusunda hükümetlerimiz döneminde kat ettiğimiz mesafenin hakkını teslim ederler. Ama bundan umudumuz var mı hakkın teslim edileceğine dair? Umudumuz yok. Çünkü daha kendi teşkilatlarında yaşanan kadın istismarı ve taciz vakalarının hesabını sormaktan bile aciz olanlar var. Yaşananların üzerini kapatıp, bir de meşrulaştırmaya çalışanlar var. Hem iğneyi hem çuvaldızı başkasına batırmaya alışmışsınız. Bu tarz olaylar nerede olursa olsun gereğini yapılmalıdır, hepimiz de gereğini yapmak zorundayız. Bunun a'sı, be'si, ce'si olmaz."

    Oktay, diğer tarafta terörün pençesine düşen kızlara, kadınlara tek bir gün sesini çıkarmayan; anaları ağlatan, kardeşi kardeşten ayıranlar bulunduğunu ifade etti.

    Bu sırada HDP'li milletvekillerinin laf atması üzerine de Oktay, "Biz kadınlarımızın, analarımızın ayağını öpen bir değerlerden geliyoruz." dedi.

    Burada rahatı yerinde olan bazı kişilerin, temsilcisi olduğunu söylediği kadınların, çocukların terörün elinde heba olduğuna işaret eden Oktay, şöyle konuştu:

    "Belki aralarında hısmınız, akrabanız; mahalleden arkadaşlarınız var. Daha küçücük çocukları anaların bağrından koparıp kalleş PKK'ya verenlere niye ses çıkarmazsınız? Kadın hakları, çocuk hakları diyorsunuz ya. Niye ses çıkarmazsınız bu kadınlarımıza, bu çocuklarımıza? Diyarbakır annelerinin gözlerindeki yaşları bir gün olsun sildiniz mi Allah aşkına? Sordunuz mu 'Niye ağlıyorsunuz, niye bekliyorsunuz burada aylarca?' diye. Soramazsınız, cesaretiniz yok. Sizin gerçek anlamda tüm kadınların sesi olmanızı da beklemiyoruz zaten. Herkes kendine yakışanı yapar. Bunun için yine biz mücadele ediyoruz kadınlarımız, çocuklarımız kalleş örgütlerin pençesine düşmesin diye biz mücadele ediyoruz, mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadınlarımızı hukukla güvence altına alıyor, gerektiğinde güvenlik güçlerimizi seferber ediyoruz. Yakalara rozetler takmayla, klavye delikanlılığıyla olmuyor bu işler."

    2002-2020 tarihleri arasında, kadın istihdamını yüzde 66,5 artıran Türkiye'nin, OECD ve AB 27 ülkeleri içerisinde ilk sırada bulunduğunu bildiren Oktay, kadının güçlendirilmesi konusunda, kadın ve çocuk istismarının önüne geçilmesinde, kadının eğitimi, istihdamı, karar alma mekanizmalarına ve yönetime katılımcılığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

    'Eski Türkiye'yi hatırlayın'

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kovid-19 salgınının devam ettiği bir ortamda Türkiye ekonomisinin 2020 yılının üçüncü çeyreğinde küresel çapta en yüksek büyüme kaydeden ekonomilerden biri olduğunu, salgın karşısında ekonomiyi desteklemeye yönelik etkili uygulamalarının katkısıyla, Türkiye ekonomisinin bu dönemde yıllık yüzde 6,7 büyüdüğünü belirtti.

    Fuat Oktay, "Tüm ana sektörler yüksek büyüme sergilerken özel tüketim harcamalarındaki yüzde 9,2’lik büyümenin yanı sıra yatırımlardaki yüzde 22,5'lik artış dikkat çekicidir. Yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik faaliyette başlayan canlılık, bu yıl büyümenin pozitif olarak gerçekleşeceğine işaret etmektedir. İşte bizim farkımız bu. Bütün dünyadan pozitif büyümeyle ayrıştığımızı yine hep birlikte göreceğiz. Siz muhalefet ne kadar olumsuz bir tablo, fotoğraf ortaya koymaya çalışırsanız çalışın güneş balçıkla sıvanmaz." diye konuştu.

    Bir milletvekilinin "Millet karar verir." sözlerine cevaben de Oktay, "Millet kararını veriyor zaten, 19. bütçeyi sunuyoruz." dedi.

    2020 yılının son çeyreğine ilişkin öncü göstergelerin ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini  gösterdiğini bildiren Oktay, sanayi üretim endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranında artış; işsizlik oranında ise gerileme görüldüğünü anlattı.

    Türkiye'yi, 100 yılda bir görülen küresel salgın sürecinde dahi büyüme patikasına yöneltmeyi başardıklarını kaydeden Oktay, "Bir de eski Türkiye'yi hatırlayın. Dünyada hafif bir rüzgar esse, esinti olsa ülkemizde fırtına kopardı. Bugün sağlam temeller üzerinde ilerleyen bir Türkiye var." değerlendirmesinde bulundu.

    '5 milyar lira tutarında hibe desteği sağlayacağız'

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, salgın sürecinde uygulamaya koydukları ekonomik tedbirler kapsamında bütçeden bugüne kadar 40 milyar liralık doğrudan harcama yaparak vatandaşın ve girişimcilerin yanında olduklarını kaydetti.

    Yaklaşık 30 milyar lira tutarında vergi ödemesini ve 40 milyar lira tutarında SGK ödemesini ertelediklerini anlatan Oktay, belirli sektörlere yönelik KDV indirimi ve işyeri kira stopajı indirimi kapsamında 15 milyar lira tutarında vergi indirimi sağladıklarına işaret etti.

    Kredi Garanti Fonu'ndan sağlanan imkanları artırarak esnaf, sanatkar ve tüccarlara Hazine faiz destekli kredi sunduklarını belirten Oktay, "Bu çerçevede, toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aşmıştır." dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında pazartesi günü gerçekleştirdikleri kabine toplantısında, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri ile mücadele kapsamındaki mali tedbirlerin genişletilerek devam ettirilmesini kararlaştırdıklarını hatırlatan Oktay, uygulanmakta olan stopaj ve vergi indirimi gibi uygulamaların süresini 1 Haziran 2021'e kadar uzattıklarını, kısıtlamalardan doğrudan etkilenen esnafa üç ay süreyle gelir kaybı ve kira desteği sağladıklarını anlattı.

    Bu sırada bazı milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine de Oktay, "Devam edecek zaten bu. Esnafımız, vatandaşımız bunu duyuyor, bunu biliyor. Onlardan geri bildirim alıyoruz biz." ifadelerini kullandı.

    Oktay, bu kapsamda vatandaşlara ve esnafa 5 milyar lira tutarında hibe desteği sağlayacaklarını, bundan sonra salgının seyrine göre ilave destek paketleriyle tüccarın, esnafın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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