Rus Büyükelçi Yerhov: Sağlık Bakanı Koca ile Sputnik V’yi görüşeceğim

Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Çalışmalar devam ediyor. İki ülke arasında ilgili bakanlıklar arasında çalışmalarımız var. Ancak bu sorunu tamamlamak için bir dizi işlem ve prosedüre ihtiyacımız var. Belli bir zamana daha ihtiyacımız var. Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanı ile görüşmeyi planlıyorum. Tüm harflerin üzerine noktalarını koyacağız. Bu görüşmenin ardından daha detaylı bilgi paylaşabileceğimi umuyorum” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Rus aşıyı reddettiği yönündeki haberlerden sonra Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçtiklerini dile getiren Yerhov, bakanlığın Rus aşıdan vazgeçildiği yönünde kararın olmadığı teminatını verdiğini kaydetti.