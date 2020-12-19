'Peygamber soyundan geldiklerini' iddia edip yaşlı bir şahsı dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de yaşlı bir şahsı, Peygamber soyundan geldiklerini iddia edip dolandıran şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşlı kadının evine giden şahıslar evde ve mağdurun kendisinde büyü olduğunu iddia ederek, 13 bin lira para ve ziynet eşyalarını alıp kayıplara karıştı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık bürosu ekipleri 2 buçuk ay boyunca yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu F.C. ve S.C.'yi İzmir'de, Y.C. ve D.C.'yi de Balıkesir'de yakaladı. Y.C. ve D.C. isimli şüphelilerin daha önceden de sabıka kaydı olduğu tespit edilirken, mahkemeye çıkarılan 4 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.