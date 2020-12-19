Gaziantep'te özel bir hastanenin Kovid-19 yoğun bakım servisinde patlama: 10 kişi hayatını kaybetti

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde bu sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

© AA Bazı çalışanların hastaneden ayrılırken gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Ağlayan çalışanları diğer arkadaşları teselli etti.

Patlamanın ardından yaşanan gelişmeler şöyle:

'Hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi'

22:01 - Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te bir hastanın daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdiğini açıklayan Bakan Koca, "Can kaybımız 10’a yükseldi. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep’te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10’a yükseldi. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 19, 2020

17:15 - Adalet Bakanı Abdühamit Gül, yaptığı açıklamada "Süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır" ifadelerini kullandı.

17:10 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık" açıklamasında bullundu.

Koca, "Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Müdahale etmeye çalışan 16 personelin de yangından etkilendiğini gördük. Bununla ilgili 7 personelin yoğun bakımda yakın takibi yapılmakta" diyen Koca, "Herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse yapılma noktasında kararlı olacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun" şeklinde konuştu.

16:45 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yangına ilişkin müfettiş görevlendirdi.

15:00 - SANKO Üniversitesi Hastanesi bir açıklama yayınladı. Yangından etkilenen hastaların 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda diğer hastanelere sevk edildiği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yangını kontrol altına almak ve hastaları yoğun bakım ünitesinden çıkarmak için cansiperane çalışan doktor, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerimizden 51'i yangından etkilenmiştir. Personelimizden 10'u oksijen tedavisi görmektedir .

. Etkilenen hastalarımıza ve personelimize geçmiş olsun. Üzüntümüz büyüktür. Müessir olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli diğer kurumlarımızın idari soruşturmalarına her türlü desteği sunuyoruz."

'Vefat sayımız 9 oldu'

12:03 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında bilgilendirmede bulundu. "Gaziantep’te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür" diyen Koca, şunları kaydetti:

"Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz."

Gaziantep’te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 19, 2020

İki cumhuriyet savcısı görevlendirildi

11:32 - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da olayda 8 kişinin yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca iki cumhuriyet savcısı adli soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahallinde gerekli incelemeler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep'te patlamanın yaşandığı yoğun bakım ünitesi görüntülendihttps://t.co/icOjwA4H5K pic.twitter.com/yPreUpfLBC — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 19, 2020

Hayatını kaybedenlerden 4'ünün cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Diğer cenazelerin ise hastanenin morgunda olduğu öğrenildi.

11:13 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kişisel Twitter hesabında yayınladığı taziye mesajında "Gaziantep’te özel bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

Gaziantep’te özel bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) December 19, 2020

Belediye meclis üyesi yaşamını yitirdi

10:26 - Olayda hayatını kaybedenlerden Ali Saffet Kanpolat'ın AK Parti Nizip Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi. Kanpolat, daha önce ilçeye bağlı Sekili beldesinde belediye başkanlığı da yapmıştı.

09:30 - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kişisel Twitter hesabında taziye mesajı yayınladı. Şahin, "Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve tüm Gazianteplilere başsağlığı diliyorum" dedi.

Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet;



yakınlarına, sevenlerine ve tüm Gazianteplilere başsağlığı diliyorum. https://t.co/ejPQgj7Pd7 — Fatma Şahin (@FatmaSahin) December 19, 2020

'11 hasta çevredeki hastanelere nakledildi'

09:10 - Gaziantep Valiliği de patlamaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır" bilgilerini verdi.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu meydana gelen yangınla ilgili basın açıklaması için linki tıklayınız. https://t.co/vmcXSUiXdG pic.twitter.com/QXgp7lrTY6 — Gaziantep Valiliği #Maske😷#Mesafe🖐🏻❗️#Hijyen🧼 (@gantepvaliligi) December 19, 2020

'Olay mahallinde gerekli tedbirler alınmaktadır'

08:47 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kişisel Twitter hesabında patlamaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada ilgili birimlerin olay mahallinde gerekli tedbirleri aldığını duyurdu.

Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.



İlgili birimlerimiz olay mahallinde gerekli tedbirleri almaktadır.



Geçmiş olsun Gaziantep. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 19, 2020

Kalın, şunları kaydetti:​

"Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerimiz olay mahallinde gerekli tedbirleri almaktadır."

08:38 - Patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı: Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64).