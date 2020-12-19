Gaziantep'te bir hastanede oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle açıklandı:

Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64).

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kişisel Twitter hesabında patlamaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada ilgili birimlerin olay mahallinde gerekli tedbirleri aldığını duyurdu.

Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.



İlgili birimlerimiz olay mahallinde gerekli tedbirleri almaktadır.



Geçmiş olsun Gaziantep. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 19, 2020

Kalın, şunları kaydetti:​

"Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerimiz olay mahallinde gerekli tedbirleri almaktadır."

'11 hasta çevredeki hastanelere nakledildi'

Gaziantep Valiliği de patlamaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır" bilgilerini verdi.