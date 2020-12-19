Öğrenciler taciz iddialarını savcılığa taşıdı: 'Okuldan ümidi kestik'

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki taciz iddialarına ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Öğrenciler “Okuldan ümidimizi kestik” diyerek fakülte bünyesindeki taciz soruşturmasını savcılığa taşıdı.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden bir grup öğrenci, hocaları Prof. Dr. Z.A.B.’nin sözlü ve fiili tacizlerine maruz kaldıklarını belirterek 2019’un aralık ayında okul yönetimine başvurdu. Kurulan soruşturma komisyonu da iddiaları araştırmaya başlamıştı. Aradan aylar geçmesine rağmen bir neticeye varılamayınca öğrenciler sosyal medyadan duruma isyan etti, ardından da suçlanan profesörün de üyesi olduğu İzmir Diş Hekimleri Odası’na başvurarak şikayetçi oldu.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre taciz iddialarının okul yönetimine bildirilmesinden tam bir yıl sonra öğrenciler geçen hafta savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu.

Okuldaki soruşturma dosyası savcılığa gönderildi. İfadesi alınan öğrenciler yaşadıklarını bu kez polise anlattı. Tacizin yaşandığı belirtilen dönemde son sınıf öğrencisi olan ve şimdi diş hekimi olarak görev yapan mağdurlardan bazıları Prof. Dr. Z.A.B.’ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından ‘cinsel içerikli videolara’ yapılmış beğenilere dair ekran görüntülerini de dosyaya sundu.

'Adalete güveniyoruz'

Şikayetçi öğrencilerden biri şunları anlattı:

“Artık okuldaki soruşturmadan bir netice alamayacağımızı gördük. Bir yıldır bir adım ileri gidilemedi. Hatta hakkımda ‘Ders geçmek için iftira atıyorlar’ diye bir söylenti bile çıkarıldı. Şimdi okulumuz da bitti. Okul geçmek gibi bir kaygımız zaten yoktu.

Sürecin takipçisi olacağız. Okulumuzun adının böyle olaylarla gündeme gelmesini istemezdik. Ama maalesef oldu. Öyle bir kişinin bir okulda görev yapmasını ve öğrenci yetiştirmesini istemiyoruz. Okulumuz bir şey yapmadı ama adaletin gerekeni yapacağına inanıyoruz.”

'Her şeyi anlattık'

Bir başka şikayetçi ise şunları söyledi: