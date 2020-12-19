Uzaktan sınavda kopyaya karşı aynalı önlem

Uzaktan eğitimle birlikte sınavların online yapılması, kopya sorununu da gündeme getirdi. Bu soruna Bilkent Üniversitesi ilginç bir çözüm buldu. Her öğrenciye ayna gönderen üniversite böylece sınav esnasında tüm hareketleri kontrol edebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim başladıktan sonra en çok da sınavların nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Üniversitelerin çoğu online sınav sistemine geçti. Ancak bu kez de sınav güvenliği sorun olmaya başladı.

Hürriyet'ten Abdullah Şanlı'nın haberine göre kopyayı önlemek için yeni yazılımlar, kamera açma zorunluluğu, geçilen soruya geri dönememe gibi yöntemler uygulanmaya başlandı. Bilkent Üniversitesi ise sınav güvenliğini yazılımla değil aynayla sağlamaya başladı. Bilkent Üniversitesi Rektörü Abdullah Atalar "Öğrenciye '2 kamera kullan' demek yerine böyle bir çözüm bulduk" diyerek aynalı sınav sistemini şöyle açıkladı:

'Öğrencilere 11 bin ayna'

“Tüm öğrencilere birer ayna yolluyoruz. Yani 11 bin ayna göndereceğiz. Dik duran bir ayna. İki kamerası olmayan öğrenciler için bir kolaylık bu . Ücretsiz şekilde yollamaya başladık bu aynaları. Ekranı gösterecek şekilde sabitlenecek ve dolayısıyla hem öğrenciyi hem ekranı görebileceğiz. Genelde iki kamera kullanılıyor. Ancak herkesten iki kamera istemiyoruz.

. Ücretsiz şekilde yollamaya başladık bu aynaları. Ekranı gösterecek şekilde sabitlenecek ve dolayısıyla hem öğrenciyi hem ekranı görebileceğiz. Genelde iki kamera kullanılıyor. Ancak herkesten iki kamera istemiyoruz. Aynayı koyunca da iki kamera işlevi görmüş olacak zaten. 17 Aralık itibarıyla kargolamaya başladık biz aynalarımızı. Herkese bir e-posta gönderdik. Adreslerini teyit etmelerini istedik. Bir aparatı da var dik durması için. Onunla birlikte gönderiyoruz. Bunu özel olarak yaptırdık. Hazır satılan bir sınav aynası yok tabi.

'Amaç adil bir sınav'

Aralık başında baktık ki durum kötü, sınavları önce erteleyelim dedik. Daha iyi bir zamanda yaparız diye düşündük. Ama o da başka problemler doğuracaktı. Online yapmaya karar verdik sınavları. Tedbirler almamız gerekiyordu bütün üniversitelerde olduğu gibi . Fakat bizim tedbirlerimiz diğerlerinden biraz farklı. Çünkü mezunun diplomasının değeri çok yüksek bizce.

. Fakat bizim tedbirlerimiz diğerlerinden biraz farklı. Çünkü mezunun diplomasının değeri çok yüksek bizce. Haksızlık yapmayalım dedik. Bu bizim için değil öğrencilerin yararına olacak bir şey. Kopya çeken öğrencimizin sayısı çok az belki ama bu 1-2 kişi bile olsa diğer öğrencilerin önüne geçebiliyor. O hissi yok etmek için adaletsizliği ortadan kaldırmak için bu yönteme başvurduk.”

Aynalar adrese teslim

Üniversite yönetimi final döneminden aynaları tüm öğrencilerin adresine ücretsiz olarak teslim edecek. Aynalarını zamanında alabilmek için, tüm öğrencilerin kendilerine gönderilen e-postadaki adres teyidini yapması gerekiyor.

'Yazılımlarla tam güvenlik mümkün değil'

Rektör Abdullah Atalar, neden daha teknolojik bir çözüm değil de aynalı sisteme başvurduklarını şöyle açıkladı: