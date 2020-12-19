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    Sağlık çalışanına şiddet: 'Arkamdan silahın kabzasıyla vurdular, şuurum kayboldu'

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    Ankara'da özel bir hastanede iğne olan adam, iğne vururken canını yaktığı gerekçesiyle sağlık çalışanını dövdü. Mesai arkadaşlarını kurtarmak isteyen diğer sağlık çalışanlarını da silahla tehdit eden saldırgan polis tarafından yakalandı. Darp edilen sağlık çalışanı, saldırganın kendisine defalarca silahın kabzasıyla vurduğunu söyledi.

    Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Olay, dün öğle saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesindeki özel tıp merkezinde meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle iğne tedavisi verilen Gazi Y., iğnesini yaptırmak için tıp merkezine başvurdu.

    Gazi Y., iğneyi yapan hemşireye canı yandığı gerekçesiyle tepki göstererek, "Nasıl iğne yapıyorsunuz, hayvana vurur gibi iğne yapıyorsunuz" dedi. Hastanede görevli acil tıp teknisyeni Y.F.Ü, araya girerek ilacın özelliğinden dolayı yakıcı etkisinin olduğunu söyledi.

    Gazi Y., "Sen ne karışıyorsun?" diyerek Y.F.Ü'ye de tepki gösterdi. Tartışma ve kısa süreli arbedenin ardından Gazi Y. hastaneden ayrıldı. Gazi Y., yaklaşık 15 dakika sonra hastaneye akrabası Can Y. ile tekrar geldi ve Y.F.Ü'yü konuşma bahanesiyle dışarıya çıkardı. İki kişi, hastanenin önünde sağlık görevlisinin önce başına silah kabzasıyla vurup yere düşürdü, ardından tekme tokat dövdü.

    Aldığı darbelerle yere düşen Y.F.Ü. yaralandı. Bu sırada diğer sağlık görevlileri dışarıya çıkarak iki saldırgana müdahale etti. Gazi Y. ve Can Y., sağlık çalışanlarına da silah doğrultup tehdit ederek, uzaklaştı.

    Sağlık çalışanlarına şiddet, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Darp raporu alan Y.F.Ü. ile diğer sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine saldırganlar polis tarafından gözaltına alındı.

    'Silahın kabzasıyla vurdular'

    Başında, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan Y.F.Ü, yaşadığı olayı anlattı. Gazi Y'ye reçete edilen iğnenin ağır bir ilaç olduğunu ifade eden Y.F.Ü, şunları kaydetti:

    • "Hasta iğne yaptırmaya geldi. Biz de iğnesini yaptık, ağır bir ilaçtı. Bağırmaya başladı, sedyeleri yumrukladı. Ben ağır bir ilaç olduğunu, yürüdükçe ağrısının azalacağını söyledim. 'Sen ne karışıyorsun?' diyerek boynumu sıktı.
    • Ben de eline vurarak itekledim, kendimi savundum 'Ne yapıyorsun sen?' diyerek. Sonra, 'Bekleyin, ben geliyorum birazdan, sizinle görüşeceğim' deyip gitti. 10- 15 dakika sonra yanına bir akrabasını alıp geldi. Beni çıkardılar, 'konuşacağız' diye. Arkamdan silahın kabzasıyla vurdu. Yanındaki akrabası da silahı çıkarıp kabzasıyla vurmaya başladı. O an benim şuurum kayboldu, yere düştüm. Tekme, yumruk, silahlarla devam ettiler."

    'Kurşunu namluya verdi'

    Y.F.Ü. arkadaşlarının ayırmak için geldiğini anlatarak şöyle devam etti:

    • "Onları görünce kurşunu namluya verip, yüzlerine doğrulttular. Sonra kaçtılar. Yanında getirdiği akrabası, nadir uğrayan biriydi. İğneyi yapan arkadaşım zaten, ağır bir ilaç olduğunu ve yakacağını belirtmişti. İğnesini yaptıktan sonra sedyeyi yumruklamaya başladı.
    • Kalktığı zaman da arkadaşıma sert bir şekilde bağırmaya başlayınca, ben de ortamı sakinleştirmek amaçlı ilacın adını verip ağır bir iğne olduğunu söyledim. Yere düşünce kafamı ellerimin arasına alarak korumaya çalıştım. Vurmaya devam ettiler, ellerimde darbeler aldım. İkisi de silahlıydı, polislerin söylediğine göre; birisi kurusıkı, birisi gerçek tabanca. Mermiyi namluya verdikleri tabanca da gerçek tabanca. Şikayetçi olduk, bu işin peşini bırakmayacağız."
    Etiketler:
    Tehdit, Silah, Şiddet, Sağlık durumu, Sağlık
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