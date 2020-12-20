Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Van'ın Başkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar, herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi aldıklarını, çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 12.95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

#DEPREM: Van'ın Başkale ilçesinde saat 07.32'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) December 20, 2020

​Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, depremin çevre Hakkari ve ilçelerinde de hissedildiğini söyledi.

Depremden etkilenen mahalle muhtarlıkları ve ilçe jandarma komutanlıkları ile telefonla irtibat kurduklarını belirten Uçar, yapılan görüşmeler sonucu herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi aldıklarını, çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.