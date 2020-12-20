CHP'den aşı için 4 maddelik 'Acil kullanım onayı' önerisi

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, aşının kullanımı hakkında hükümete 4 maddelik öneri sundu. 'Acil Kullanım Onayı' sürecinin şeffaf yürütülmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, "Yönetmeliğin mutlaka bilimsel bir çerçeveye dayanması sağlanmalı ve belirli asgari koşulların sağlanması teminat altına alınmalıdır” denildi.

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, aşı izinlerini düzenleyen 'Acil Kullanım Onayı’nı değerlendirdi.

Pandemiden çıkışın ve normalleşmenin tek yolunun aşılama olduğu, aşılarla ilgili süreçlerin şeffaf yürütülerek aşı tereddüdüne yol açmaması gerektiği belirtilen açıklamada, 4 maddelik öneri yer aldı.

T24'ün aktardığı habere göre, öneriler şöyle sıralandı: