Bir sağlık çalışanı daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Düzce Valisi Cevdet Atay, sağlık personeli 40 yaşındaki Hamza Mesut Özaslan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan Özaslan'ın Kovid-19 nedeniyle genç yaşta hayatını kaybettiğini teessürle öğrendiğini belirterek, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve baş sağlığı diledi.

Atatürk Devlet Hastanesinde Sağlık Memuru olarak görev yapan Hamza Mesut Özaslan’ın Covid-19 nedeni ile genç yaşta hayatını kaybettiğini teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. — Cevdet Atay (@Cevdet_Atay) December 20, 2020

​Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de sağlık personeli Hamza Mesut Özaslan'ın vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza baş sağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadesini kullandı.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ise yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli çalışma arkadaşımız Hamza Mesut Özaslan'ın Kovid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendim. Tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına rabbim sabırlar versin."