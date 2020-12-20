11 yıldır kayıp oğullarını arıyorlar: Yerini bildirene ya da bulana 100 bin lira ödül

Aydın'ın Efeler ilçesindeki evlerinden işe gitmek için çıkan Kenan ve Sinan Demirhoş kardeşlerden, 11 yıldır haber alınamıyor. Baba Mustafa Demirhoş, 2 evladını bulana ya da yerlerini bildirene 100 bin lira veya kendisine ait daireyi ödül olarak vereceğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Efeler Orta mahallede yaşayan Mustafa-Ümmü Demirhoş çiftinin, 4 çocuğundan en büyüğü olan 40 yaşındaki Kenan Demirhoş ile en küçüğü 32 yaşındaki Sinan Demirhoş, 25 Aralık 2009 sabahı işe gitmek için evden çıktı ancak bir daha geri dönmedi.

Demirhoş çifti, her yerde aradıkları oğullarını bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Kardeşleri arama çalışmaları başlatılırken, kaybolmalarından 4 ay sonra aileyi arayan bir kişi, kardeşlerin yerini bildiğini söyleyerek 40 bin lira istedi.

Başta parayı vermeyi kabul eden aile, şüphelenince polise ihbarda bulundu. Polisin takibi sonucu yakalanan şüpheli, Demirhoş ailesinin akrabası çıktı. Baba Demirhoş şikayetçi olmadı ancak kamu davası açıldı.

Yalan söyleyen akrabaya 9 yıl hapis cezası

Yakalanan S.C. yargılandığı davada 9 yıl ceza aldı. 5 yıl cezaevinde yatan S.C., ifadesinde yalan söylediğini, Kenan-Sinan Demirhoş kardeşlerin yerini bilmediğini anlattı.

Demirhoş ailesinin, kaybolan çocuklarını bulma umudu aradan geçen yıllara rağmen bitmedi. Baba Demirhoş, 11 yıl boyunca il il, ilçe ilçe dolaşarak iki oğlunu aradı. Ancak hiçbir ize rastlayamadı. Oğullarının ölü ya da dirisine kavuşmak istediğini söyleyen baba Demirhoş, evlatlarını bulana 100 bin lira veya kendisine ait daireyi ödül olarak vereceğini aktardı.

'11 yıl oldu, gece gündüz yavrularımın gelmesini bekliyorum'

Baba Demirhoş, "Kayboldukları gün, evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadık. Telefonlarına ulaşamadık. Bir gün önce otomobil pazarlığı yapmışlardı, ‘Oraya gitmişlerdir’ diye düşündük. Gece-gündüz her yerde aradım. Ankara’da İçişleri Bakanlığı’yla da görüştüm. Emniyet birimleriyle sürekli bağlantıdayım ama sonuca bir türlü ulaşamadım. Gören ve bilen varsa jandarmaya, polise ya da bana ulaşsın. Ben onları ödüllendireceğim. Fakat beni kandırmaya uğraşmasınlar. Herkesin başına gelebilir. Ben de böyle bir şey başıma gelebileceğini tahmin etmiyordum ama geldi" diye konuştu.

Anne Ümmü Demirhoş da, kayıp çocuklarına seslenerek şunları söyledi: "Kenan, Sinan bizim seslerimizi duyuyorsanız çok perişanız. Bize ulaşmaya çalışın. Şayet gören bilen ve tanıyan varsa elinizi vicdanınıza koyun. Herkesin evladı var. 11 yıl oldu, gece gündüz yavrularımın gelmesini bekliyorum. Psikolojimiz bozuldu. Fotoğraflarınıza bakarak oyalanıyorum. Ben anneyim, ciğerim yanıyor. İçimiz parçalandı. Kenan iki çocuğun var aileni ve bizleri hiç mi özlemedin?”