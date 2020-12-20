Atatürk büstünü söküp kendisini polise ihbar eden kişi tutuklandı

İlçede devriye gezen polis ekibinin yanına giden Muhterem A. (31), Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulunun bahçesindeki Atatürk büstünü kaidesinden sökerek çöpe attığını ve iş yerinin duvarında asılı Türk bayraklarını keserek yere indirdiğini söyledi.

Polis ekipleri, ihbar konusu okulun bahçesi ve iş yerinin önünde yaptıkları incelemede kaidesinden sökülmüş büstü ve Türk bayraklarını gördü.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhterem A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının ifadesinde büstü sinirlendiği için kırdığını söylediği ve tutarsız açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

Muhterem A'nın kentteki bir lisede hizmetli olarak görev yaptığı ve geçen hafta istifa ettiği belirtildi.

Atatürk büstünü söküp kendisini polise ihbar eden kişi tutuklandıhttps://t.co/zfiv1asBkk pic.twitter.com/ab8EJuSzc7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 20, 2020

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