Doğu Perinçek: Amerikan aşısı olacağım, böylece bana yönelen saldırılar kesilecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Amerikan aşısı olacağım” dedi.

Perinçek Twitter paylaşımın devamında “Böylece bana yönelen saldırılar kesilecek” ifadelerini kullandı.

Amerikan aşısı olacağım. Böylece bana yönelen saldırılar kesilecek. — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) December 20, 2020

​Dünya genelinde 76 milyonu aşkın kişi yeni tip koronavirüse yakalanırken, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı neredeyse 1,7 milyona ulaştı.

Salgınla baş etmek için en etkili yöntemin ise aşı olduğu bildiriliyor.

Kamuoyunda ise aşıların menşei konusunda tartışmalar yaşanıyor.

Uzmanlar, etkili ve güvenli olduğu kanıtlanması durumunda her aşının olunabileceğini ifade ediyor.