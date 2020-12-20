Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Erdoğan’ın Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan (73), koronavirüs sebebi ile geçtiğimiz günlerde tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Ahmet Erdoğan’ın cenazesinin memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettihttps://t.co/P4P7sYFHZl pic.twitter.com/9ApHXcEvt9— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 20, 2020
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