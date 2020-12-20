Türkiye ikinci bir karara kadar 4 ülkeyle uçuşları durdurma kararı aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsün İngiltere’de mutasyona uğraması sonrası İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika ile uçuşların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğramış halinin Hollanda, Danimarka ve Avustralya’da da görüldüğünü bildirmesinin ardından Türkiye İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan uçuşları durdurma kararı aldı.

Sağlı Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımla kararı duyurdu. Bakan Koca şunları ifade etti:

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."

Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 20, 2020

​Türk Hava Yolları Türk Hava Yolları Başkan Yardımcısı ve CEO'su Bilal Ekşi bilet konusunda acele edilmemesi gerektiğini belirtti. Ekşi Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:



"Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir."

Sevgili Yolcularımız;



Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz.



Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir. pic.twitter.com/3F9VkBb2Kp — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) December 20, 2020

​Konuyla ilgili bir açıklama da Sivil HAvacılık Genel Müdürlüğü'nden geldi. Sivil Havacılık GM açıklamasında şunları belirtti:

"Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir. Saygıyla duyurulur."

Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir. Saygıyla duyurulur. — Sivil Havacılık GM (@SHGM) December 20, 2020 ​

İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiltere’den gelen bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan mutasyonuna rastlandığını duyurdu.

Fransa Başbakanı Jean Castex, İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durduracaklarını bildirmişti.