Türkiye genelinde 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibariyle sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki, 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.