Türkiye'de son bir yılda 141 cezaevi yapıldı: 'Para var, bütçe var, yapıyoruz'

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, son bir yılda 141 cezaevi yapıldığını ve gelecek yıl açılacak 39 yeni cezaeviyle toplam sayının 355’e çıkacağını söyledi. AK Partili Çilez ise, Şener'i “Para var, bütçe var, yapıyoruz” ifadeleriyle yanıtladı.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinin son gününde cezaevi tartışması yaşandı. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan kadar cezaevi yaptınız. Atladığınız tek bir yıl yok. 2014'ten bu yana 141 cezaevi yaptınız” dedi.

Şener ayrıca, “2014 yılında 14, 2015 yılında 18, 2016 yılında 38, 2017 yılında 12, 2018'de 15, 2019'da 26 ve 2020'de de 18 cezaevi yapıldı” dedi. Gelecek yıl ise 39 yeni cezaevi daha açılacak ve 8 yılda yapılan toplam 180 yeni cezaevi yapılmış olacak. Halen Türkiye'de 355 cezaevi bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise Şener'i “Para var, bütçe var, yapıyoruz” diyerek yanıtladı.

Şener, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayılarını da açıkladı.

“2002'de 58 bin mahpus vardı. 2019'da 291 bin 500 olmuş. FETÖ'den önce de cezaevlerinde 233 bin kişi vardı. İnfaz, af yasasıyla 45 bin kişi çıkmış, şu anda 265 bin kişi var içeride” diyen Şener, şunları söyledi:

“Sizi eleştiren, yanlışlarınızı ortaya dökmeye çalışan, gizlediğiniz, sakladığınız, yandaş müteahhitlere verdiğiniz milyarlık işlerin sözleşmelerini kurcalayan biri olduğu zaman hemen terör ve iltisaktan içeriye. Türkiye mahpus sayısı açısından da dünyanın 8. ülkesi. Birincisi, ABD, Türkiye'nin nüfusunun 4 katı nüfusu var. İkincisi, Çin, Türkiye nüfusunun 17 katı nüfusu var. Brezilya var, Türkiye nüfusunun 2.5 katı nüfusu bulunuyor. Rusya var onların da nüfusu Türkiye'nin 2 katı. Hindistan var, bizim nüfusun 16 katı nüfusu var.”