Erdoğan'ın koronavirüsten ölen yeğeni ile ilgili taziye mesajları yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitterdan yayınladığı taziye mesajında "Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Ahmet Erdoğan beye Allah'tan rahmet, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin" dedi.

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Ahmet Erdoğan beye Allah'tan rahmet, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’a ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.



Mevla mekanını cennet eylesin. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 20, 2020

​Meclis Başkanı Mustafa Şentop ise mesajında "Sayın Cumhurbaşkanımızın abisi merhum Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün aile fertlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kaydetti.

Sayın Cumhurbaşkanımızın abisi merhum Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün aile fertlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 20, 2020

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın bir süredir koronavirüs tedavisi gören yeğeni Ahmet Erdoğan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın bir süredir koronavirüs tedavisi gören yeğeni Ahmet Erdoğan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet, başta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 20, 2020​

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde oturan rahmetli ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ahmet Erdoğan’ın koronavirüs tedavisi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi’nde vefat etmesinin ardından, Kocaeli’de yaşayan akrabaları ve kent protokolü hastaneye geldi. Rize’nin Güneysu ilçesinde defnedilecek cenaze, hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze aracına konularak Sabiha Gökçen Havalimanı’na doğru yola çıktı. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağı ile Trabzon’a, buradan da defnedileceği Rize’nin Güneysu ilçesine götürülecek.