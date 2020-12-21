Erdoğan'ın koronavirüsten ölen yeğeni ile ilgili taziye mesajları yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitterdan yayınladığı taziye mesajında "Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Ahmet Erdoğan beye Allah'tan rahmet, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin" dedi.
Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Ahmet Erdoğan beye Allah'tan rahmet, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’a ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 20, 2020
Mevla mekanını cennet eylesin.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop ise mesajında "Sayın Cumhurbaşkanımızın abisi merhum Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün aile fertlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kaydetti.
Sayın Cumhurbaşkanımızın abisi merhum Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 20, 2020
Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün aile fertlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın bir süredir koronavirüs tedavisi gören yeğeni Ahmet Erdoğan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın bir süredir koronavirüs tedavisi gören yeğeni Ahmet Erdoğan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 20, 2020
Merhuma Allah’tan rahmet, başta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsun.
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