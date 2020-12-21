Kremlin’den koronavirüsün İngiltere’de mutasyona uğradığı konusuyla ilgili açıklama: Dikkatle takip ediyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğradığıyla ilgili bilgileri dikkatle takip ettiklerini, ancak bu ülke ile uçuşların durdurulmasına ilişkin kararı hükümetin alması gerektiğini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, İngiltere’de koronavirüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün tespit edilmesi konusuyla ilgili, “Elbette konuyla ilgili İngiliz bilim insanlarından gelen bilgileri çok büyük dikkatle gözlemliyor, takip ediyoruz” dedi.

Peskov, birçok ülkenin yaptığı gibi İngiltere ile uçuşların durdurulması olasılığının görüşülüp görüşülmediği yönündeki soruya yanıt vermedi. Peskov, “Bu çok spesifik bir konu, bununla ilgili karar hükümet tarafından alınmalı” ifadelerini kullandı.