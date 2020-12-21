İmamoğlu uyardı: Şehirlerimiz ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehirlerde ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya olunduğunu söyledi. İmamoğlu, İstanbul'un da bunlardan biri olduğunu belirterek vatandaşlar için "Suyu en tasarruflu biçimde kullanmaları lazım" uyarısında bulundu.

ziyarette bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu baraj doluluk oranlarına değindi.

"Ülkemiz ne yazık ki kurak bir sezon geçiriyor. Bu kuraklığın neredeyse ikinci yılı diyebiliriz. Geçen yıl da benzer bir kuraklığı yaşadık. Şehirlerimiz bu anlamda ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: