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    Bodrum'da oteller doldu, kiralık ev kalmadı: 'Yılbaşı için geliyorlar'

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012211043441823-bodrumda-oteller-doldu-kiralik-ev-kalmadi/

    Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar bu durumu fırsat bilip Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otellere rezervasyon yaptırmaya başladı. Oteller yılbaşı hazırlıklarına başladı, ilçede kiralık ev kalmadı.

    Yılbaşında kesintisiz 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar Bodrum’da açık olan otellere rezervasyon yaptırmaya başladı.

    2021 yılına evlerinde girmek yerine Bodrum’da otelde tatil yapmayı tercih edenler için ise oteller kampanya başlattı. Özellikle ailelerin tercih ettiği kısıtlamalı tatil için İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerden taleplerin daha fazla olduğu öğrenildi.

    Rezervasyonların yüzde 60 olduğu ifade edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı kararla yüzde 60 doluluk oranına göre oteller yüzde yüz doldu.

    'Kiralık ev kalmadı'

    Günübirlik kiralık evlerin de Bodrum’da kalmadığı öğrenildi. Aileleriyle 4 günlük kısıtlamayı evlerinde geçirmek istemeyen birçok vatandaşın Bodrum’da ev kiraladığı öğrenildi. Haftalık kiralanan evlerin ise fiyatlarının yılbaşında 3 katına kadar çıktığı belirtildi.

    Bodrum'da çalışan turizmci Umut Türkeş, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle rezervasyonlarının arttığını belirterek, “Bodrum’da açık olan sayılı otellerden biriyiz biz de. Yaklaşık 120 odamız var, bunun yüzde 60’ını doldurabiliyoruz. Şu anda yüzde 40’larda bir rezervasyon talebimiz var. Acente ve tur şirketleri üzerinde çok fazla talep yok ama bireysel olarak yoğun bir talep var. Yılbaşı dolayısıyla rezervasyonlarımız başladı. Yılbaşında 120 kişilik bir restoranımız var, restoranın da yüzde 50’sini doldurabiliyoruz. Yaklaşık bir 60 kişilik rezervasyonumuz var. Bakanlığımızın açıklamış olduğu 2 metre bir mesafe aralığı ile saat 22.00’a kadar canlı müziğimiz olacak restoranımızda bunun için tüm hazırlıklarımızı yaptık bekliyoruz” ifadelerini kulandı.

    Bodrum'daki bir otelde Yönetim Kurulu Başkanı olan Zeynel Kılıç ise kısıtlama nedeniyle otelin rezervasyon sayısında artış olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

    • “Özellikle sahil kesimlerinde ve dağ otellerinde çok ciddi rezervasyon artışları var. Bizim otelimizde Bakanlığın getirdiği kurallar çerçevesinde yüzde 50 kapasite ile çalışıyoruz. O yüzde 50’nin şu anda yüzde 60’ını yakalamış durumdayız. Önümüzdeki günlerde yüzde 50 kapasitenin hepsini doldurmuş olacağız.
    • Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı var. Kısıtlamada otelimizde olacak vatandaşlar otelimiz büyük bir alanda olduğu için hem konaklayacaklar, hem de otelin kendi doğal bahçelerinde dolaşıp 4 günü bu şekilde geçirecekler.
    • Eğlence ile ilgili henüz bir genelge yayınlanmadı ama oteller de dahil eğlenceye müsaade edilmiyor. Biz yine akşam yemeklerinde pandemi kurallarına uyuyoruz. İşletmemizde aynı zamanda sağlık turizmi sertifikası da mevcut. Onun kriterleri her hafta denetleniyor. Biz de o kriterleri uyguluyoruz akşam yemeklerimiz müzik eşliğinde verilmekte."

    Kılıç, İstanbul’dan rezervasyon talebinin çok fazla olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

    “Büyükşehirlerden özellikle İstanbul’dan çok ciddi talep var. İstanbul’un o kalabalığından vatandaşlar çok fazla sıkılmış ve kendilerini Bodrum’a atmaya çalışıyorlar. Bodrum’da da çok ciddi bir nüfus artışı var. Buna paralel otel doluluklarda da bir artış var. İstanbul’da 4 gün boyunca evlerinde kalacak olan insanların otellere gelmesi çok büyük bir avantaj. Evin dışına çıkıp da kısıtlamayı Bodrum’da geçirmek isteyenler kısa kollu bile gezebilecek. Ocak ayına girmeye az kaldı biz halen kısa kollularla geziyoruz."

    Etiketler:
    Sokağa çıkma kısıtlaması, Yılbaşı, Otel, kiralık ev, Bodrum, Muğla
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