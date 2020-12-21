Edirne Belediyesi'nden vatandaşlara su tasarrufu çağrısı: 91 yılın en kurak dönemi

Edirne Belediyesi suyun tasarruflu kullanılması için çağrıda bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, hafta sonu yapılan su kesintilerinin, kentin içme suyunun karşılandığı barajın değiştirilmesi sonrası yapılan işlemlerden kaynaklandığı belirtildi.

Kentin bazı bölgelerinde devam eden su kesintisi sorununun kısa sürede giderileceği ifade edilen açıklamada, "Halen şehir merkezinde içme ve kullanma suyu iletiminin sağlanamadığı yüksek kotlu bölgeler bulunmaktadır. Bu gece geç saatlerde şehir merkezinin tamamında sorunun çözüleceği, su iletiminin tüm konut, ev ve iş yerlerine sağlanacağı öngörülmektedir" denildi.

Trakya'da son yılların en kurak günlerinin yaşandığının altı çizilen açıklamada, yer altı ve yer üstü sularının azaldığına dikkat çekildi.

Suyun tasarruflu kullanılmasının işaret edildiği açıklamada şunlar kaydedildi: