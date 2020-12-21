İstanbul Valisi Yerlikaya: 'İstanbul’da Kovid-19 pozitif vaka sayısı yüzde 40 azaldı'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeyle 18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısını gerçekleştirdiklerini ve elde ettikleri verilere göre İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüşün devam ettiğini belirtti.

Vali Yerlikaya vakalarda geçen hafta yüzde 40 oranında azalma yaşandığı ve en hızlı vaka düşüşünün Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar'da meydana geldiğini ifade etti.

İstanbul Valisi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta %40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: #Arnavutköy #Beyoğlu #Avcılar. Tedbirlere uyararak #BirlikteBaşaracağız."

18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik.



İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor.



✅ Geçen hafta %40 oranında azaldı.

👏👏👏



En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: #Arnavutköy #Beyoğlu #Avcılar



Tedbirlere uyararak #BirlikteBaşaracağız

😷↔️🧴 pic.twitter.com/11EoxuVh4A — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 21, 2020

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