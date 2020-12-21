Türkiye'de koronavirüsten günlük can kaybı 254, yeni vaka sayısı 19 bin 103 olarak açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan son verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 254 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti. Yapılan test sayısı ise 196 bin 110 olarak açıklandı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık."

Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 21, 2020

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