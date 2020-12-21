Bakan Koca 4 ilin vaka düşüş oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa, Konya, Kayseri, Tekirdağ illerinin vaka düşüş oranlarını ve yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bursa, Konya, Kayseri, Tekirdağ illerimizde salgının seyri ile ilgili tedbirleri ele aldık. Günlük vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca paylaştığı tabloda 4 ile ait son verileri açıkladı. Buna göre;

Bursa: Günlük vaka sayısında son 1 hafta içinde yüzde 50 düşüş oldu. Yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73

Günlük vaka sayısında son 1 hafta içinde yüzde 50 düşüş oldu. Yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73 Konya: Vaka düşüşü yüzde 50. Yatak doluluk oranı yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranı, yüzde 66

Vaka düşüşü yüzde 50. Yatak doluluk oranı yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranı, yüzde 66 Kayseri: Vaka düşüşü yüzde 35, yatak doluluk oranı yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranı, yüzde 67

Vaka düşüşü yüzde 35, yatak doluluk oranı yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranı, yüzde 67 Tekirdağ: Vaka düşüşü yüzde 60, yatak doluluk oranı yüzde 43, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.

BURSA, KONYA, KAYSERİ, TEKİRDAĞ illerimizde salgının seyri ile ilgili tedbirleri ele aldık. Günlük Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim. pic.twitter.com/YF3K6E2utk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 21, 2020

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