Eski Trabzonspor Başkanı Özkan Sümer hayatını kaybetti

Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı ve teknik direktörü Özkan Sümer, hayatını kaybetti.

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

TFF'den açıklama

Özkan Sümer'in vefatıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun efsane ismi, A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve Başkanlarından Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

20 Kasım 1940 Trabzon doğumlu olan Özkan Sümer, Bordo-Mavili takımda futbol oynadı, uzun yıllar teknik direktör olarak çalıştı. Birçok kademede görev yaptığı Trabzonspor Başkanlığını da yapan Sümer, 1980 yılında A Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevinde de bulundu. Birçok takımda Türk futboluna unutulmaz katkılar sağlayan tecrübeli futbol adamı birçok ismi futbolumuza kazandırdı.

Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

Kulübünden başsağlığı mesajı

Bordo-mavili kulüp de efsane ismi Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Divan Kurulu Üyemiz, İstişare Kurulu Başkanımız ve TÜFAD Onursal Başkanı Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" denildi.

2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye kupası

Özkan Sümer, 1978-1979 sezonunda Trabzonspor'daki ilk görevinde Lig ve Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonluğu sevincini yaşadı. Bordo-mavililer, Sümer yönetiminde 1980-1981 sezonunda lig şampiyonluğuna uzandı.

Trabzonspor'da başlayan teknik direktörlük hayatının ardından Sümer, A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Denizlispor, Samsunspor ve Konya Mobellaspor'u çalıştırdı.

'Futbolun bilge insanı' olarak da adlandırılan Sümer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanlığı ve Spor Yazarlığı görevinde bulundu.

Başkanlık dönemi

Özkan Sümer, 2000 yılında yapılan olağan genel kurulda Trabzonspor Kulübü'nde başkanlığa seçildi.

Trabzonspor'un 12. başkanı olan Sümer'in 31 Aralık 2000 yılında seçildiği başkanlık görevi, 2 yıl 5 ay sürdürdü.

Bordo-mavililer, Sümer'in 5 Eylül 2003 de sona eren başkanlığı döneminde 2002-2003 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi.

Galatasaray'da da kupa kazandı

Özkan Sümer, Galatasaray'da kupa başarısı elde etti.

Sümer, sarı-kırmızılı takımda 1982-83 sezonunda bulunduğu teknik direktörlük görevinde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine getirdi.

Trabzonspor'un her kademesinde görev aldı

Özkan Sümer, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçti.

Türk futbolunda 'Baba Hakkı' ve 'Büyük Fikret' gibi futbolun 3 kademesinde görev yapan Sümer, Trabzonspor ve Türk futboluna damga vurdu.

Sümer, Trabzonspor'da alt yapı koordinatörlüğü yaparak birçok oyuncuyu yetiştirerek Türk futboluna kazandırırken en son Ahmet Ağaoğlu döneminde Genel Koordinatörlük görevinde bulunmuştu.