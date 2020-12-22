Avrupalı Müslümanlar Girişimi Sözcüsü 100 kilo eroinle yakalandı

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ailesiyle birlikte yurt dışına çıkış yapmak isteyen Veysel Filiz'in otomobilinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Veysel Filiz'in otomobili gümrükte ince aramaya tabi tutuldu. Aracın gizli bölmesinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon euro olan 100 kilo eroin ele geçirildi. Veysel Filiz tutuklandı.

Halen Sosyal Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar Girişimi (EMİSCO) Sözcüsü ve Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı olan Veysel Filiz, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde Basın Müşavirliği görevinde bulunurken 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, meslekten ihraç edilmişti. Veysel Filiz'in, Yozgat'ta bulunan yakınları, olayın bir komplo olduğunu öne sürdü. Filiz'in de açtığı davaları kazandığını ve bir ay içinde diplomatlık görevine döneceğini söylediği öğrenildi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün haberine göre , sınır kapısında uyuşturucu yakalandığında bunu basına açıklayan gümrük yetkilileri, bu kez farklı bir uygulama yaptı. Uyuşturucu olayının duyulmaması ve basına bu konuda kesinlikle bilgi sızmaması talimatı verildi. Talimat gereği olayla ilgili basına bilgi sızmamasına özen gösterildi. Yaklaşık 15 gün önce meydana gelen kaçakçılık olayı da bu yüzden şimdiye kadar gizli kaldı.

Eski basın müşaviri Veysel Filiz, uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı. Filiz'in, kısa süre önce de Yozgat'ta yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kendisinin Fetullahçı olmadığını, ancak Fetullahçıların komplosu sonucu meslekten ihraç edildiğini söyledi. Filiz, yakında görevine döneceğini de belirtti.





