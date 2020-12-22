Akar: ABD'den S-400'ler ile ilgili kararı düzeltmesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''ABD'nin yaptırımının herhangi bir zararı olmaması için elimizden geleni yapacağız. Başka NATO olmak üzere beraber yapacağımızın faaliyetlerin olumsuz etkileneceğini bildirmek isteriz. ABD, bu yanlış karardan bir an önce dönülmesi gerekiyor. Biz kararın düzeltilmesini bekliyoruz'' dedi.