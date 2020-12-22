Baskın düzenlenen iş yerinin sahibi: Ağabeyimi kaybettim ama koronaya inanmıyorum, maske de takmıyorum

Esenyurt'ta geçen hafta kıraathanede masa oyunları oynayan ve pencereden atlayıp kaçan kişiler, yine aynı kıraathanede yakayı ele verdi. Ağabeyini koronavirüsten kaybettiğini söyleyen iş yeri sahibinin "Ben ağabeyimi kaybettim ama korona diye bir şeye inanmıyorum" sözleri pes dedirtti.

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirlerine uymayarak kıraathanede masa oyunları oynanan iş yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın düzenlemişti.

Kapıyı kilitleyip açmayan ve pencereden atlayarak kaçan kişiler bu sefer de yakayı ele verdi. Yapılan ilk baskında, ceza yememek uğruna ikinci kattaki ofisin penceresinden atlayıp düz duvara tırmanan kişiler mühürlenen iş yerinde yine yakalandı.

Baskın düzenlenen iş yeri sahibinin dedikleri şaşırttı. İki ay önce ağabeyini koronavirüs yüzünden kaybettiğini söyleyen kişi, "Korona diye bir şey yok. Ben maske de takmıyorum. Burada da kimsenin korona kapacağını düşünmüyorum" dedi.

Polis ekipleri yeniden zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden mühürlenen iş yerine ve sahibe para cezası kesildi.

15 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle yine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanun'un 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı.