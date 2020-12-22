Çıplak arama paylaşımlarına FETÖ soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde gündemde olan polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak arama paylaşımlarının ardında FETÖ olduğu şüphesiyle soruşturma başlattı.

Savcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında özel yasa hükümleri gereğince farklı soruşturma/kovuşturma usulü öngörülen kişiler hakkında, yasal düzenlemelere göre işlem tesis edilecektir.”

Çıplak arama tartışmaları HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından gündeme getirilmişti. Gergerlioğlu’nun iddialarına binlerce insan çıplak arama uygulamasına maruz kaldığını veya tanık olduğunu bildirerek destek verdi. Uygulamaya maruz kalanlar arasında CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, gazeteciler, avukatlar da var.