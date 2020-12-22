AK Parti Sözcüsü Çelik, AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili konuştu: Hukuk sistemimiz değerlendirecektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği 'derhal tahliye' kararını değerlendirdi. Çelik, "Yaklaşık 100-150 sayfalık bir gerekçeli kararı var. Hukuk sistemimiz bunu değerlendirecek ve buna göre bir yaklaşım üretilecektir" dedi.