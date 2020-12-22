Çelik: Umuyoruz ki aşılar kitlesel zafere imkan verir

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Teşkilat başkanlığımız kongre süreçleriyle ilgili sunum yaptı. Meclis gündemiyle ilgili olarak bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafından dile getirilen iddialar, arkadaşlarımızın verdiği cevaplar kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor. Terörle gayretli mücadele kesintisiz devam ediyor. Polis, jandarma ve silahlı kuvvetlerimizin mücadelesi tavizsiz bir şekilde devam ediyor. Türkiye'nin yürüttüğü bu mücadele dünyanın en yüksek meşruiyetine sahip mücadelesidir.

Terörle mücadele 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz sürüyor ve başarıyla devam ediyor. Gerek İçişleri Bakanlığımız, gerek Milli Savunma Bakanlığımız, polisimiz, jandarmamızın ne tür başarılar ede ettiğiyle ilgili yakın takibimiz var. Bazı dost ülkeler ve hatta müttefik ülkeler ne yazık ki, birbirlerine karşı kullanmaya çalışıyorlar. Suriye'nin kuzeyinde güya DEAŞ'la mücadele altına yerleştiği yerlerden Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ile çıkarılmıştı. Bu şekilde müdahale olmasaydı bir terör örgütü devletçiği kurulmuş olacaktı.

Kobani düşme tehlikesiyle karşı karşıyayken çeşitli yerlerdeki unsurlar, bazı Kürt bölgelerindeki unsurlar yardıma geldiğinde PKK bunu engellemeye çalışıp orada katliam olsun, kendi sesi duyulsun diye bir yaklaşım içerisindeydi. Türkiye Kobani'deki kardeşlerimize kapısını açarak 100 bin kardeşimizi ölümden kurtarmıştır. PKK'nın son zamanda Kuzey Irak'taki güçlere saldırdığını görüyoruz. Oradaki yerleşik halklara ister Türkmen, ister Arap ister Kürt olsun bu düşmanlığı sürdürüyorlar. PKK'nın orada kurmaya çalıştığı totaliter yapıya boyun eğmeyen herkes bundan nasibini alıyor.

Türkiye'nin PKK terör örgütüyle mücadelesi insanlığa karşı suç işleyen nefret örgütüyle hem kendi güvenliği ve hem de insanlığa karşı suçu engellemek bakımından son derece meşruiyet sağlayan bir iştir. Çeşitli propaganda merkezleri tarafından gündeme getiriliyor, DEAŞ'la mücadelesi diye PKK ve PYD'nin bir durumu yok. Oradaki meşru yapıya saldırdığı gibi Suriye'deki yerleşik halklara aynı şekilde saldırılar gerçekleştirdi. Esas DEAŞ'la mücadele eden güç Türk Silahlı Kuvvetli'dir.

Türkiye'nin içine sızmaya çalışan DEAŞ unsurlarına karşı polisimiz, jandarmamız mücadeleyi yürütüyor. Bu hataların hepsini Afganistan'da yaptılar, orayı vahşete teslim ettiler. Bu bölgedeki barışı tehdit eden, halklar arasında birlikte yaşamayı tehdit eden en tehlikeli organizasyonlardan biridir PKK terör örgütü. Birilerinin PKK terör örgütünü meşrulaştırmak için DEAŞ terör örgütünü kullanması çifte standardın bir örneğidir.

Aynı anda hem PKK ile hem DEAŞ'la mücadele etmiyorsanız, aslında siz DEAŞ'la da mücadele etmiyorsunuz demektir. Bu terör örgütleri arasında nasıl bir geçişkenlik olduğunu biliyoruz.

Bütün dünyadaki küresel sistemi Covid salgını sarsmaya devam ediyor. Bugün yine çeşitli açıklamalar oldu. CHP Türkiye en kötü yöneten ülkedir vesair diye. Tabii ki onlardan hakkaniyet beklemiyoruz. Başka bir alemde, başka bir paralel evrende yaşıyorlar. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak bakımdan Türkiye etkili bir mücadele ortaya koydu. Şimdi ortaya çıkan haberler, bu virüsün mutasyona uğradığı şeklinde bir değerlendirme konusu oldu. Neticede birçok AB ülkesi İngiltere ile uçuşlarını durdurdu.

Biz de uçuşlarımızı durdurduk. Halihazırda 96 ülke ile uçuşlarımız düzenli olarak sürüyor. Kovid'le ilgili bir süreç ortaya çıktığı zaman hiç şüphe yok ki bu tür önlemler alınacaktır. Umuyoruz ki aşılar kitlesel bir zaferin kazanılmasına imkan verir. Türkiye bu konuyu Sağlık Bakanlığımız üzerinden takip ediyor. İstanbul kontrolden çıkmıştı epey, ama tedbirler alındığında, birtakım sokağa çıkma yasakları konulduğunda bakın vakalarda düşme başladı. Bütün hayatını kaybeden vatandaşlarımız için çok üzülüyoruz. Bir müddet maske, mesafeyle yaşamaya devam edeceğiz. Aşı gelse de bir müddet devam edeceğiz. Bütün bu süre içerisinde en büyük teşekkürlerimiz sağlık çalışanlarımız için.

Hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımız var. Onların vazife malülü ve meslek hastalıkları olarak hızla takip etmemiz gereken bir konu. Sosyal koruma kalkanı altında çok sayıda nakit desteğinde bulundu. İstihdam ve üretimi desteklemek için hayata geçirilen paketler var. Hayatı korumak için almamız gereken tedbirler ve sosyal mesafe diyoruz. Aynı zamanda da hayatın döngüsünün devam etmesi için yürümesi gereken çalışmalar var.

Burada öncelik hayatı korumak. Bunun da esası maske, mesafe ve temizlik ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamak gibi bir yaklaşım. Yasakları ihlal eden vatandaşlarımız oluyor ama bilsinler ki güvenlik güçlerimiz, diğer yetkililerimiz onların hayatlarını korumak için bir tutum geliştiriyorlar. Her bir vatandaşımızın hayatı kıymetlidir, lütfen bu yasaklara tam olarak uyarak, özellikle yılbaşında tam olarak uyarak gayret sarfedelim.

Azerbaycan'ın elde ettiği zaferden sonraki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız son derece vizyoner bir politika izleyerek platform oluşturulabileceğini söylemişti. Fakat her nedense Azerbaycan'ın kendisine ait olan topraklarını yeniden alması gerek Minsk grubu içinde ve gerek dışında birçok ülkeyi rahatsız etti. Fransa'da alınan kararları gördük. Gayrimeşru bir iş yapılmış gibisinden Azerbaycan'a dönük bizce geçersiz tehditler savuranlar var. En son Belçika'da kınayan bir karar tasarısı oldu. Belçika Temsilciler Meclisi'ne mesajımız nettir, bu tasarının hiçbir hükmü yoktur. Haksız Ermeni işgali karşısında susanların, hakkaniyetle zafer elde edildiği zaman rahasızlık duymaları hukuk dışı davranışlar olarak görülmelidir.

Bu karar ne Türkiye-Belçika ilişkilerine ne Belçika-Azerbaycan ilişkilerine katkı sağlar. Son derece vizyonsuz bir karardır. Bunların bir terör örgütünü meşrulaştırıcı şekilde karar almanın hukukla ilgisi olmadığı izahtan varestedir. Ne kadar ideolojik motivasyonla hareket ettiklerini ortaya koyuyor. 30 yıldır işgalde Minsk grubu ne yapmıştır sorusu büyüyen bir sorudur. Fransa'nın sürekli Türkiye'ye karşı durmaya çalışan, Türkiye neredeyse Libya, Suriye, Doğu Akdeniz, Azerbaycan'da, Türkiye'nin durduğu yerin karşısında konumlandırmaya çalışan bir tutumu var. Türkiye ile doğru zeminlerde doğru bir dille konuşmak her zaman diplomatik çözüm yollarının arayışı içinde olmak en doğru yoldur.

Artık dua etmek için kiliseden bile kovulan bir Ermenistan Başbakanı var. Ermenistan'ın gittiği yer net bir şekilde çöküştür. Diasporanın Ermenistan'ı nereye sürüklediğini gösteren bir yaklaşımdır. Bütün bunlar sağlıklı sonuçlar doğuracak işler değil.

UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesi var. Bu listeye Türkiye'nin yaptığı katkı sayısı 20'ye ulaşmıştır. Azerbaycan, İran ve Özbekistan'la ortak değer sunduğumuz minyatür sanatı, diğeri Kazakistan, Kırgırizstan'la birlikte sunduğumuz geleneksel mangala oyunudur. Bu konu son derece kıymetli konu. Emeği geçen, çalışma yapan arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyoruz.

Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun tehdit sırası çiftçilere gelmiş. AK Parti'ye oy veren çiftçileri tehdit etmiş. Daha önce işçileri ve daha önce öğretmenleri tehdit etmişti. Normal şartlar altında şaşırmak gerekiyor. Ama artık bunlar yadırganmaz hale geldi. Birtakım politikaları eleştirebilir, demokratik haktır bu. Eleştiri ile husumet arasına düzgün çizgiler çekilirse tabii ki eleştiri demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bu bizim açımızdan da faydalanacağımız sonuçlar doğurabilir. Ama çıkıp da belli kesimi 'siz niye AK Parti'ye oy veriyorsunuz' demek bir tehdit yaklaşımıdır. Kuşkusuz işçilerimiz, öğretmenlerimiz, çiftçilerimiz gereken karşılığı verecektir.

Kutuplaşma dili iki tarafı karşı karşıya getirmek şeklinde siyasi dil ve argüman kullanmak şeklinde tezahür eder. Siz kutuplaşmayı eleştirirken işçilere, öğretmenlere ve bugün de çiftçilere karşı düşmanlık üreten dil kullanıyorsunuz. Bu dil zehirleyici bir dildir. Belli bir dönemde hakimleri hedef alarak tehdit ettiler. Bugün çiftçiler meselesine geldi. Belli bir toplumsal kesimin belli partiye oy vermesini eleştirmek başka, vatandaşı oy veriyor diye eleştirmek başka. Vatandaşımızın iradesi ve oyunun başımız üstünde yeri var.