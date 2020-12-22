Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı: İfademi verdim, malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı, bugün savcılığa ifade verdiğini duyurdu. Çakıcı, "Malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır" dedi.

Alaattin Çakıcı, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak kullandığı tehdit içerikli ifadelerle ilgili savcılığa ifade verdiğini duyurdu.

Çakıcı, şunları söyledi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açmış olduğu dosyada ifademi verdim. Artık ne sayın devlet başkanımıza ne de Sayın Bahçeli’ye 'Alaattin Çakıcı’yı neden koruyorsunuz?' diye, malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır. Artık yargı bu dava ile ilgili soruşturmasını başlatmış, ifadem alınmıştır."

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