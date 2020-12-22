Bakan Koca: Virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı

Sağlık Bakanı Koca koronavirüsün bulaşma yollarıyla ilgili bir uyarıda bulundu. Bakan Koca, ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e kadar yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan uyarı niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında şunları ifade etti:

"Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım."

Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları %85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2020

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