Yılbaşında günlük kiralık villalara talep arttı: Fiyatlar 4 bin TL'ye kadar çıkıyor, dansöz ve DJ hizmeti de veriliyor

Yılbaşı için alınan koronavirüs yasakları kapsamında eğlence mekanlarında ve otellerdeki etkinlikler yasaklanırken, günlük kiralık villalara ise talep arttığı öğrenildi. Fiyatların 4 bin TL'ye kadar yükseldiği görülürken, dansöz ve DJ hizmeti verildiği de ortaya çıktı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla yılbaşı günü başlayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Öte yandan eğlenme mekanları ve otellerde parti yapılması yasaklandı. Ancak vatandaşlar yasağı delmenin bir yolunu buldu, günlük villa kiraladı. 4 günlük yasak boyunca günlük kiralanan villalarda neredeyse boş yer kalmadı. Villaların fiyatları günlük 600 lira ila 4 bin lira arasında değişiyor, bazı villa sahipleri ise yılbaşı gecesi için dansçı, dansöz ve DJ hizmeti dahi veriyor.

Dansçı, dansöz ve DJ’ler için istenen ücretler de 600 ile 1500 TL arasında değişiyor.

Hürriyet’ten Burak Coşan’ın haberine göre, ilanların birçoğunda yılbaşı dönemi için kiralık villa kalmadığı bilgisi yer alıyor. Diğerleri ise çok az kiralık villa kaldığı için fiyatları yükseltmiş durumda.

Yılbaşı döneminde 4 günlük sokak kısıtlaması olduğu için en az 4 günlük kiralama yapmak gerekiyor. İlanlarda yer alan bilgilerin bazıları ise şaşırtıcı. Örneğin lüks bir çiftlik evi için günlük kiralama ücreti 3 bin 600 TL olarak belirlenirken, ilanda çiftlik evinde ses sorunu yaşanmayacağı bildirilmiş.

Kendi villasını kiralayanlar da var. Bir kişi, “Günlük kiralama bedeli 2 bin 500 TL. 4 günlük ücret ise 10 bin TL. Yeme-içme size ait. Bahçede müzik yayını yapmak kesinlikle yasak. Ancak evin içinde müziğe bir şey diyemeyiz. Bu şartlar size uygunsa 7-8 kişiye villamı kiralayabilirim. Kendi villam olduğu için daha önceden kiralayacak kişiyi de görmem gerekiyor” diyor.