Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Kovid-19 aşılarında KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak. Karar yılbaşından itibaren, 2021 yılının sonuna kadar geçerli olacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Covid-19 aşılarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tesliminde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 1 olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin karara, Cumhurbaşkanı kararı ile geçici bir madde eklendi. Buna göre, bakanlığı onayladığı Covid-19 aşılarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tesliminde, bu kararın 1. maddesinin birinci fıkrası (b) bendinde belirtilen vergi oranı (yüzde 1) uygulanacak.

Söz konusu karara eklenen geçici 6. maddeyle, bu madde kapsamında yer alan hizmetler için uygulanacak için KDV oranını 31 Aralık'a kadar yüzde 8 olarak belirleyen hükmün süresi de 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.