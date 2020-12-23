Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Covid-19 aşılarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tesliminde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 1 olacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin karara, Cumhurbaşkanı kararı ile geçici bir madde eklendi. Buna göre, bakanlığı onayladığı Covid-19 aşılarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tesliminde, bu kararın 1. maddesinin birinci fıkrası (b) bendinde belirtilen vergi oranı (yüzde 1) uygulanacak.
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Söz konusu karara eklenen geçici 6. maddeyle, bu madde kapsamında yer alan hizmetler için uygulanacak için KDV oranını 31 Aralık'a kadar yüzde 8 olarak belirleyen hükmün süresi de 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.
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