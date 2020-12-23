Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle 28 Kasım'da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 9 Aralık'tan beri tedavisi süren Kural, bugün hayatını kaybetti.

Orhan Kural kimdir?

Orhan Kural, 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde tamamlayan Kural, 1972'de İTÜ Maden Fakültesi'ni bitirdi.

Mayıs 1973'te burslu okuduğu New York Columbia Üniversitesi'nden Maden Yüksek Mühendisi, Eylül 1978'de ise 'Doktor' unvanı aldı. İTÜ'de son dokuz yılı bölüm başkanı olmak üzere tam 44 yıl hizmet verdi.