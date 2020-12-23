Kaftancıoğlu'ndan Seval Türkeş ziyareti eleştirilerine yanıt: Acılar üzerinden ortaklaşılacak her türlü siyaseti yaparım

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, CHP heyetinin Maraş katliamının yıldönümünde Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'e yaptığı ziyarete yönelik eleştirilere yanıt verdi: "Acılar üzerinden ortaklaşılacak her türlü siyaseti yaparım. Bu haliyle kişisel bir rahatsızlık duymuyorum."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Seval Türkeş'e 19 Aralık Maraş katliamının yıldönümünde yapılan ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

Kısa Dalga Podcast'te yayınlanan 'Arka Plan' programında Mehveş Evin'e konuk olan Kaftancıoğlu, "Ben siyaseti, acıları yarıştırarak değil, acıları ortaklaştırıp barıştırarak, bir daha kimse bunları yaşamasın diye yapıyorum" dedi.

- "Ziyaretle ilgili kişisel bir rahatsızlık duymuyorum. Maraş katliamında yaşananların, o travmanın tekrar yaşanmaması gerektiğini, bir sağaltma ihtiyacının olduğunu biliyorum. Öyle bir güne denk gelmesindeki Alevi vatandaşların hassasiyetlerini anlıyorum" @Canan_Kaftanci — Mehveş Evin (@mehvesevin) December 23, 2020

​'Nefreti körükleyen değil, toplumsal olarak barışacak, uzlaşacak bir siyasi iklim yaratmamız gerektiğini düşünüyorum" diyen Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"Benim kayınpederim Ümit Kaftancıoğlu öldürülmeden iki gün önce Alparslan Türkeş, 'Aramızda Ümit Kaftancıoğlu gibi vatan hainleri var’ demişti. Ben siyaseti, acıları yarıştırarak değil, acıları ortaklaştırıp barıştırarak, bir daha kimse bunları yaşamasın diye yapıyorum. Dolayısıyla acılar üzerinden ortaklaşılacak her türlü siyaseti yaparım. Bu haliyle kişisel bir rahatsızlık duymuyorum. Ama Alevi vatandaşlarımızın, aslında hepimiz için, Maraş katliamında yaşananların, o travmanın tekrar yaşanmaması gerektiğini, bir sağaltma ihtiyacının olduğunu biliyorum. Öyle bir güne denk gelmesindeki Alevi vatandaşların hassasiyetlerini anlıyorum. Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi nefreti körükleyen değil, toplumsal olarak barışacak, uzlaşacak bir siyasi iklim yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha önemlisi, mafya bozuntusu tehdit ettiğinde Seval Hanım çıkıp genel başkanımıza desteğini açıkladı. Bu çok kıymetli bir şeydir.”